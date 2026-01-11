Укр
Зачем Путин дал приказ ударить "Орешником" по Львову

Леонид Невзлин
11 января 2026, 06:10
Это не только атака на Украину, которую РФ преподносит как "ответ" на фейковый обстрел резиденции Путина.
Зачем Путин дал приказ ударить 'Орешником' по Львову
Путин и ракета Орешник / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru, Главред

РФ нанесла удар по Украине своим "Орешником". По имеющимся данным, удар был нанесён по Львовской области. Кроме того, массированному обстрелу подвергся Киев.

Зафиксировано множество прилётов по жилым домам в разных районах. Вероятно, помимо воздушного террора, противник целенаправленно пытался поразить районные котельные, чтобы лишить людей тепла в лютые морозы, которые начались сегодня в Украине и, по прогнозам, продлятся ещё как минимум неделю.

Украина созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом "Орешником", и это правильно. Однако стоит обратить внимание ещё на несколько обстоятельств.

Во-первых, удар баллистической ракетой средней дальности был нанесён в непосредственной близости от границы ЕС. Это не только атака на Украину, которую РФ преподносит как "ответ" на фейковый обстрел резиденции Путина, но и элемент запугивания — прежде всего европейцев, которые и без того находятся в состоянии хронической тревоги.

Во-вторых, за несколько часов до удара американское посольство распространило предупреждение о "серьёзной атаке". Как правило, о пусках ракет такого класса заранее уведомляют "стратегических противников" по специальным каналам, чтобы избежать немедленного ответного удара.

Вопрос заключается в другом: последует ли вообще какой-либо ответ — или пуски ракет средней дальности по Европе будут окончательно нормализованы.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Источник

