Почему в Китае началась массовая чистка армии

За последние несколько лет лидер КНР Си Цзиньпин развернул кампанию очистки в Народно-освободительной армии Китая (PLA). Чисток такого масштаба еще не было. Аналитики CSIS подробно описали стратегию лидера Китая в этом вопросе.

Более 100 старших офицеров PLA были официально отстранены, потенциально отстранены или исчезли из публичных ролей с 2022 года.

В топ-командовании очищены почти все ключевые генералы и заместители председателей Центральной военной комиссии (CMC) — включая бывших министров обороны, председателей штаба и вице-представителей, которые возглавляли стратегические направления.

87% генералов с 2022 года были либо уволены, либо потенциально под следствием.

Очистка коснулась всех основных родов войск и командования, включая Ракетные силы и другие критические компоненты стратегической обороны.

Что за этим стоит?

Официально Пекин называет эти шаги борьбой с коррупцией, однако анализ показывает более широкое политическое измерение:

- Си стремится к максимальному контролю над армией, особенно на фоне внешнеполитических вызовов - от Тайваня до соперничества с США;

- недавнее отстранение давних соратников и даже близких союзников свидетельствует об устранении возможных политических центров влияния внутри военного руководства;

- эти чистки могут быть частью подготовки к стратегическим поворотам в китайской политике и безопасности, которые Китаю придется делать в условиях растущего конфликтного давления и неопределенности.

Такие глубокие изменения в структуре армии ослабляют институциональную стабильность войска, могут временно повлиять на оперативную готовность, но не останавливают модернизацию, поскольку КНР продолжает инвестировать в военные возможности (ракеты, флот, ИИ) и расширять свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Китай переформатирует армию для новой эры геополитического соперничества, усиливая контроль партийной верхушки над ключевыми военными структурами.

