Зачем Россия усиливает ракетный террор в Украине

Ракетными ударами Россия хочет влиять на настроения в украинском обществе / pixabay, topcor.ru

В Украине всё чаще прилетает по далеко не военным целям и даже не по объектам инфраструктуры. Можно говорить о происходящем, как о новой тактике ракетных обстрелов. Уже третья коррекция логики использования ракет с апреля месяца (до этого пытались выбить ПВО, военную инфраструктуру).

Напомню, конец марта-апрель - попытка уничтожить нефтебазы и запасы топлива. Тогда писал, что речь не только в создании проблем с обеспечением для ВСУ (на эти нужды топливо есть), а в попытках осложнить посевную и создать дефицит на рынке. Это экономика и общественное мнение - топлива нет или оно дорогое. Обращаю внимание - среди целей влияние на население: демотивация, страх.

Далее был краткий момент с попытками поразить предприятия, которые осуществляют ремонт техники для нужд ВСУ (или производят отдельные образцы вооружений).

Третий этап - инфраструктура УЗ. Узловые станции. Цель, с одной стороны, нарушить график перевозок военных грузов. С другой, осложнить функционирование экономики. И, естественно, вновь можно говорить о попытках влиять на настроения.

Что происходит сейчас? А вот сейчас влияние на настроения является ключевой целью. Причин несколько. Это и возможная "усталость от войны" в тыловых районах, и экономические проблемы, что так же сказывается на настроениях. И, наконец, уже внушительный период жизни населения в негативной повестке. В качестве целей выбираются, среди прочего, населённые пункты, которые в меньшей степени были подвержены обстрелам, те, где население ведёт "нормальную" (насколько это возможно) жизнь. Задача - попытка деморализовать, посеять страх. Эта методика не нова. Можно вспомнить нацистские бомбардировки Лондона, налёты союников на города нацистской Германии в 1944 и многие другие примеры.

Достигается ли такая цель? Пока что нет. В Кремле в очередной раз демонстрируют непонимание процессов, которые идут в украинском обществе.

Может ли такая цель быть достигнута? Увы, но частично да. При условии провала коммуникации украинской стороной и ухудшения положения на фронте.

Кремль будет работать над этим. Тут и попытка собрать резервы, и откровения Шойгу о новой интенсификации боёв. Всё это РФ будет пытаться сопровождать ракетными ударами.

Как не стать объектом успешного влияния? Пытаться периодически смотреть на ситуацию трезво. Процент сбитых ракет растёт. Не во всех регионах - гарантированно "закрыть небо" над всей страной на данный момент, увы, таких сил нет. Но новая техника постепенно поступает. И, что важно, с уже обученными украинскими экипажами. Ситуация меняется, пусть и не так быстро, как нам бы хотелось.

Читайте такжеРоссия мстит Украине: почему ракетные удары могут усилитьсяВторой аспект - в условиях, когда ты уверен в быстрой и гарантированной победе, механизмы влияния на настроения населения ты рассматриваешь "среди прочих" а не как ключевые. Рост количества обстрелов (с теперешним выбором целей), среди прочего, и проявление неуверенности врага в способности достичь результата в приемлемые сроки.

И, наконец, оценивать мотивацию твоего противника (и тут большая роль отводится СМИ, как привычным, так и т.н. "новым"). Знания уменьшают вероятность сделать то, что от тебя ожидает враг.

Что ещё? По мере возможности помогать ВСУ. Эта помощь приближает время, когда можно будет жить нормальной жизнью без всяких кавычек.

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего