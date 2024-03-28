УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Зачем Россия тренируется уничтожить Харьков

Алексей Копытько
28 марта 2024, 19:10
Если Путин может безнаказанно разрушать один из крупнейших городов Европы, вопрос времени, когда он решит идти дальше.
Удар по Харькову
Удар по Харькову / Коллаж Главред, фото областная прокуратура Харькова

До 2022 года Харьков входил в число 20-ти крупнейших городов Европы по числу официально зарегистрированного населения – 1,4 млн+ человек. Реальное население было ближе к 2 млн.

Среди не-столиц в Европе больше Харькова были только Стамбул, Санкт-Петербург, Гамбург, Барселона и Мюнхен. Собственно, Харьков находился между Мюнхеном и Миланом.

Когда Россия стреляет по Харькову, я пытаюсь момент сравнения упоминать для наглядности. Потому что Харьков – это непонятно, а Барселона – понятно.

видео дня

Так вот. Если обозначить на карте рубеж, куда были прилёты сегодня, то минимум треть Харькова (Барселоны, Милана, Мюнхена) может быть превращена в руины с территории РФ без применения крылатых/баллистических ракет.

Боеприпас, которым Россия тренируется убивать детей в Харькове, пока ещё сыроват, но обладает большей разрушительной силой по сравнению с С-300 и – главное – через время (месяцы) может производиться в товарных количествах.

Меры для нейтрализации понятны. Первое – это удары по пусковым на территории РФ. Второе – это средства против российской тактической авиации. И одного, и второго достаточно у наших партнёров. Более того – часть средств уже передана и освоена украинской армией, но есть бан на использование по территории России.

Дело за малым – политическое решение. Все, кто уклоняются от принятия такого решения, содействуют Кремлю в уничтожении Харькова и кличут беду в Европу.

Закончится это тем, что российские бомбы начнут падать на города ЕС и НАТО. Потому что Кремль совершенствует своё оружие в боевых условиях, пока западные страны чешутся. Плюс демонстрация страха – лучшая провокация для Кремля.

Если Путин может безнаказанно разрушать один из крупнейших городов Европы, вопрос времени, когда он решит идти дальше.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова война России и Украины Алексей Копытько
Реклама

Главное за день

Зеленский переговорил со спикером Джонсоном: все подробности

Зеленский переговорил со спикером Джонсоном: все подробности

19:32 Украина
Грозы и ветер почти 40 м/с: в Украину врывается опасный шторм

Грозы и ветер почти 40 м/с: в Украину врывается опасный шторм

19:31 Синоптик
РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моря

РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моря

18:06 Украина
Все главные новости

Популярное

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали 7275

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали

«Напела на новый замок»: раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне 3962

"Напела на новый замок": раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине 3820

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление 3193

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление

Последние новости

20:08

Кто такой "Николаевский Ванек": Ким впервые рассказал об этом человеке

19:32

Зеленский переговорил со спикером Джонсоном: все подробности

19:31

Грозы и ветер почти 40 м/с: в Украину врывается опасный шторм

19:10

Зачем Россия тренируется уничтожить Харьковмнение

18:59

БРСМ, Avantage, Motto и Marshal: эксперты назвали сети автозаправок, из-за которых недофинансируются ВСУ

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
18:33

Скандал в сети: бойца ВСУ не впустили в вагон из-за собаки, он ехал в тамбуреВидео

18:24

Нужно ли удалять серу из ушей: вы все делали неправильно

18:06

РФ потеряла истребитель Су-27: самолет весь в огне упал на дно Черного моряВидео

17:58

"Она не рожала": молодая жена престарелого Петросяна удивила своим видом

Реклама
17:46

Бывший муж Ани Лорак развелся и сделал заявление об эмоциональном спиче своей девушки

17:45

Могут оштрафовать: почему в Германии нельзя ночевать на даче - ответ шокируетВидео

17:32

Обстрел Харькова: женщина из разрушенной квартиры говорит, что нельзя бить по РФВидео

17:14

РФ готовится наступать летом с новой силой: Зеленский говорит, что нечем отбиваться

17:02

Анастасия Приходько рассказала, от чего умер ее менеджер на концерте в ТрускавцеВидео

16:39

Авдеевка может повториться: боец ВСУ оценил угрозу окружения важного города

16:30

Мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен: какое условие получения денег

16:29

Приметы 29 марта: что нельзя делать дома, чтобы не потерять здоровье

16:14

"Не повторяйте чужих ошибок": Реус официально развелась с Налчаджиоглу

15:58

Россия летом 2024-го может организовать наступление — The Economist

15:56

Украину зальет дождями и будет "штормить" ветром, некоторые села подтопит - синоптики

Реклама
15:42

Порошенко должен выгнать из фракции нардепа Княжицкого из-за связей с фсбшником, - эксперт

15:21

Война убила его родителей: сеть растрогало фото воина на руинах родного домаФото

15:11

Настя Каменских поделилась редким кадром с Потапом

15:06

Звезда Голливуда отказалась играть россиянку: как отреагировали в Netflix

14:57

5 знаков зодиака сорвут куш в апреле: астролог назвал везунчиков

14:35

Собрали 100 тысяч военных: Синегубов оценил угрозу наступления РФ на Харьков

14:23

"Ситуация на границе и торговля в агросекторе": Шмыгаль в Польше встретился с Туском

14:18

Российский певец Лазарев останавливает концертную деятельность

14:13

"Дичь": пьяная пассия бывшего мужа Ани Лорак публично обматерила его

14:06

Известный украинский футболист умер от рака после укуса клеща

13:57

Как увеличить урожай чеснока: простое, но очень хорошее удобрениеВидео

13:56

За что банки блокируют счета украинцам: что следует знать об этом

13:53

Свадьба века или фикция: инсайдер раскрыл правду про помолвку Леонардо Ди Каприо

13:17

Алла Пугачева прервала молчание и обратилась к россиянам

13:09

РФ выбрала новую цель для наступления: в 3 ОШБр назвали самую горячую точку фронта

13:07

Момент попал на видео: охранник Дуа Липы разбил телефон девушке фанатке на улицеВидео

13:05

Смерть на концерте Анастасии Приходько - подробности от полиции

12:48

Что случилось с Уильямом из-за рака у Кейт Миддлтон: детали

12:36

Женщина всю ночь спасала "ежика", но утром она узнала, что это за зверь

12:33

Теракт в Крокус Сити Холл: в ГУР назвали цель Кремля и последствия для Украины

Реклама
12:24

Как назвать собаку-девочку: что делать, чтобы дать питомцу необычное имя

12:19

Чем можно заточить тяпку: простой способ, который выручит каждого дачникаВидео

12:09

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

12:02

Только самый умный найдет лестницу за 12 секунд: лучший способ проверить внимательность

12:00

Рубли не пахнут: предательница Ани Лорак пожалела россиян

11:59

Церковный праздник 29 марта: что нельзя делать в день святых мучеников

11:48

Наталья Сумская рассказала, как цыганка нагадала ее маме ребенка

11:40

"Ситуация напряженная": в 3 ОШБр назвали 2 главных преимущества РФ возле Авдеевки

11:35

Нужны друг другу: Светлаков прокомментировал роман с Верой Брежневой

11:08

Будут ли поднимать тарифы на свет в Украине: ответ Минэнерго

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять