Зачем Россия тренируется уничтожить Харьков

Если Путин может безнаказанно разрушать один из крупнейших городов Европы, вопрос времени, когда он решит идти дальше.

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Удар по Харькову / Коллаж Главред, фото областная прокуратура Харькова

До 2022 года Харьков входил в число 20-ти крупнейших городов Европы по числу официально зарегистрированного населения – 1,4 млн+ человек. Реальное население было ближе к 2 млн.

Среди не-столиц в Европе больше Харькова были только Стамбул, Санкт-Петербург, Гамбург, Барселона и Мюнхен. Собственно, Харьков находился между Мюнхеном и Миланом.

Когда Россия стреляет по Харькову, я пытаюсь момент сравнения упоминать для наглядности. Потому что Харьков – это непонятно, а Барселона – понятно.

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Так вот. Если обозначить на карте рубеж, куда были прилёты сегодня, то минимум треть Харькова (Барселоны, Милана, Мюнхена) может быть превращена в руины с территории РФ без применения крылатых/баллистических ракет.

Боеприпас, которым Россия тренируется убивать детей в Харькове, пока ещё сыроват, но обладает большей разрушительной силой по сравнению с С-300 и – главное – через время (месяцы) может производиться в товарных количествах.

Меры для нейтрализации понятны. Первое – это удары по пусковым на территории РФ. Второе – это средства против российской тактической авиации. И одного, и второго достаточно у наших партнёров. Более того – часть средств уже передана и освоена украинской армией, но есть бан на использование по территории России.

Дело за малым – политическое решение. Все, кто уклоняются от принятия такого решения, содействуют Кремлю в уничтожении Харькова и кличут беду в Европу.

Закончится это тем, что российские бомбы начнут падать на города ЕС и НАТО. Потому что Кремль совершенствует своё оружие в боевых условиях, пока западные страны чешутся. Плюс демонстрация страха – лучшая провокация для Кремля.

Если Путин может безнаказанно разрушать один из крупнейших городов Европы, вопрос времени, когда он решит идти дальше.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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