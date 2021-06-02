УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

2 июня 2021, 19:50

Противостояние России и блока НАТО будет продолжаться вечно – в этом смысл их жизни.

Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу / УНИАН

Российская Федерация всячески пытается поставить себя на место Советского Союза. И если раньше группировка войск была в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии, и их задачей было создать противовес НАТО, то сегодня граница противостояния России и НАТО проходит по границе РФ и Украине. Вот почему США и Россия борются за нас – ведь тот, кто сможет на нашей территории развернуть свою группировку войск, будут иметь преимущество.

Поэтому НАТО держит Украину в партнерах и сотрудничает с нами, а Россия, естественно, хочет показать, что она – супердержава и представляет военную угрозу НАТО. И поэтому она разворачивает группировку войск, которую анонсировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Но это – программа будущего. На этот год у них запланировано создание 15 воинских частей. И, скорее всего, если Шойгу назвал цифру в 20 частей и соединений (дивизий), то из них и могут создать эти дивизии. Плюс РФ отказалась от бригадно-батальонной структуры Вооруженных Сил и возвращаются на старую советскую дивизионно-полковую структуру. Соответственно, это увеличивает численность войск – если бригада была 3000-3500 человек, то дивизия – в четыре раза больше.

Но заявить о формировании 20 частей – еще не значить это сделать. Да, они включены в оборонзаказ РФ текущего года, но в этом году начнется лишь бумажная работа. Ведь для этого нужны военные городки, парковые зоны, казарменно-жилой фонд, личный состав, техника и вооружение, прохождение боевого слаживания и только потом - постановка в строй. То есть, для дивизии это может растянуться на 5-7 лет. К примеру, именно столько формировали одну достославную 150 мотострелковую дивизию, которая стоит вдоль украинских границ. То есть дай бог, чтобы эти 20 соединений частей РФ развернула к 2025-2027 году и ввели в строй.

Кроме того, техника и вооружение для такого количества войск будет исчисляться тысячами единиц. И сможет ли российская промышленность произвести такое количество техники – неизвестно. Также для этого необходимо будет набрать, по разным оценкам, от 40 до 60 тысяч человек и всю эту ораву нужно будет кормить, одевать, обучать и построить квартиры для военных и членов их семей (особенно, если за основу будет браться контрактная армия). Потому пока что подобные заявления РФ – не более, чем планы.

Читайте такжеЗеленский объявил о готовности к войне с Россией и назвал срокиРазвертывание группировки на европейском театре военных действий у границ Украины будет продолжаться до тех пор, пока НАТО или РФ не прекратят свое существование. Противостояние России и блока НАТО будет продолжаться вечно – в этом смысл их жизни. Образ врага используется всеми политиками для консолидации общества, а отсутствие внешнего врага всегда ослабляет, особенно, если в стране тоталитарный режим. Потому Россия всегда будет пытаться нарастить войска, потому что экономически Советский Союз этого тоже не потянул и в результате сдулся. И это всегда будет использоваться в геополитических игрищах – например, на предстоящей встрече с Байденом Путин будет хвалиться тем, что на западной границе у него столько войск, что он дойдет до Ла-Манша.

Но у Байдена есть козырь – Украина. И как бы Путин не бряцал оружием, Альянс всегда ткнет в карту и скажет: "Пройдите сначала Украину, а потом поговорим". Поэтому Россия хочет нас политически поглотить, чтобы сойтись с НАТО на украинско-польской границе, о чем Путин давно мечтает.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

новости России НАТО Олег Жданов Сергей Шойгу Встреча Путина и Байдена
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободыВ моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободы Гороскоп на 30 мая 2021 всех знаков Зодиака: путь в западню и крах надеждГороскоп на 30 мая 2021 всех знаков Зодиака: путь в западню и крах надежд "Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Гороскоп на 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доходГороскоп на 1 июня 2021 всех знаков Зодиака: два запрета в любви и нежданный доход "Почему бы и нет?": спикер президента Украины объяснила, зачем идет в шоу бизнес"Почему бы и нет?": спикер президента Украины объяснила, зачем идет в шоу бизнес

Последние новости

21:04

В Киеве открылись пункты вакцинации педагогов: где можно сделать прививку от коронавируса

20:47

Германия прекратила принимать авиарейсы из России Видео

20:40

Платите криптовалютой везде: Coinbase объявила о поддержке Apple Pay и Google Pay

20:21

"Шок и большое чудо": больной ребенок с Тернопольщины выиграл самое дорогое в мире лекарство

20:12

Изнасиловали и выбросили умирать: появились резонансные детали трагедии на Полтавщине Видео

Реклама
20:03

"Не задавайте провокационных вопросов": нардеп от Слуги народа не знала, сколько стран в НАТО Видео

20:01

Зеленский взялся за борьбу с олигархами: в Офисе президента раскрыли детали законопроекта Видео

19:54

Очередное заседение СНБО состоится в пятницу: рассмотрят восемь вопросов Видео

19:53

"Не давайте оружие врагу": Зеленский сделал предупреждение США и ЕС из-за Северного потока-2 Видео

19:50

Почему жаркая погода утомляет: названы три причины Видео

19:50

Зачем Россия снова пугает НАТО наращиванием войск у границ Украины мнение

19:33

В моде чуточку пикантные и необыкновенные летние юбки миди, в которых чувствуешь себя королевой Фото Видео

19:25

Сердечный приступ: напиток красного цвета, который может защитить Видео

19:15

Crytek анонсировала трилогию ремастеров Crysis: дата выхода и трейлер-анонс Видео

19:09

"С*ка не захочет - кобель не вскочит": порошенковский депутат-священник угодил в скандал с абортами Видео

19:08

Суд наложил арест на имущество Шария в Европе и России - журналист Видео

18:51

Наталья Могилевская пообещала побриться налысо из-за Аниты Луценко

18:40

Люди плавают на лодках и надувных матрасах: Украину затопил мощный ливень Видео

18:34

У Путина разразились ультиматумом в адрес Киева по ситуации с войной на Донбассе Видео

18:23

"Будет подорожание": как на практике может работать закон о запрете пластиковых пакетов

Реклама
18:18

Не можете пробежать километр без остановки: вот что ваше тело пытается вам сказать Видео

18:10

Запрещённую в Украине игру Tell Me Why бесплатно раздают в Steam и на Xbox Видео

17:53

Арестович поставил режиму Лукашенко жесткий ультиматум из-за ситуации с Протасевичем и "ЛНР" Видео

17:37

"Какой ты венгерский, ты - Оболонский": Шуфрич в Раде открыто нахамил Тищенко Видео

17:20

Правительство повысило предельную цену литра бензина и дизтоплива Видео

17:16

В Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября Видео

17:05

Следы российских хакеров, которые атаковали госагентства США, были обнаружены и в Украине – ESET

17:00

Представлены Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro – первые умные часы на HarmonyOS Видео

16:56

Рядом с домом Меган Маркл нашли человеческие останки

16:54

Транзит газа через Украину и запуск СП-2: в Киеве сделали резкое предупреждение России Видео

16:50

Кабмин назначил нового главного санитарного врача Украины Видео

16:43

Что не так с планом Зеленского построить университет для "людей будущего" мнение

16:30

В Харькове блогер убрал со лба татуировку "Кернес жив"

16:29

Зарплаты вырастут, цены снизятся: Шмыгаль озвучил курс доллара на ближайшие годы Видео

16:19

"За одну ягоду – 7 гривен": эксперт объяснила, почему в Украине огромные цены на черешни Видео

16:14

Учительницу, которая устроила трагическую экскурсию на Львовщине, хватил сердечный приступ Видео

16:05

Источник рассказал, чего ожидать от презентации Microsoft на E3 2021 Видео

16:00

В США призвали Байдена и страны ЕС применить ударный план против России Видео

15:53

Вкусный завтрак за 10 минут: конвертики из лаваша с сосисками Видео

15:50

Племянница Ротару обольстительно засветила фигуру во время купания

Реклама
15:29

Go-A всерьез и надолго: астролог спрогнозировал судьбу участника от Украины на Евровидении-2021

15:26

Американский сенатор в Киеве пообещала новую санкционную удавку для Северного потока-2 Видео

15:24

Песков рассказал, о чем еще будут говорить Путин и Байден в Женеве Видео

15:13

Составлен рейтинг самых мощных и выгодных Android-смартфонов

15:12

Трагическая экскурсия: на Львовщине школьник сорвался в водопад

15:09

Открытие рейсов Белавиа в Крым: Киев пригрозил Лукашенко Гаагой Видео

14:47

Оператор СП-2 объявил о финише проекта и сделал предупреждение Германии Видео

14:41

"Муж – не убийца": в Днепре жена подозреваемого в расправе с "педофилом" рассказала о ситуации Видео

14:25

Оля Цибульская сказала, кто ей Дзидзьо, и как она его любит Видео

14:20

Не обновляйте свой Айфон: свежее обновление iOS "убивает" аккумулятор

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять