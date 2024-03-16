Зачем Россия наращивает интенсивность ударов КАБ

Самые интенсивные локация применения КАБ это район Авдеевки (Очеретине, Семёновка, Орловка, Тоненькое, Новомихайловка), Запорожская область.

https://opinions.glavred.info/zachem-rossiya-narashchivaet-intensivnost-udarov-kab-10550390.html Ссылка скопирована

КАБ / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, Википедия

По КАБ за первую половину марта...

Авиация РОВ наращивает интенсивность нанесения ударов КАБ.

За первую половину марта врагом было применено более 1 200 КАБ!

видео дня

Напомню, что рекордным месяцем по применению КАБ стал февраль 2024 - более 1 500 бомб. Очевидно, что в марте количество применяемых КАБ может составить и даже превысить 2 000.

Самые интенсивные локация применения КАБ это район Авдеевки (Очеретине, Семёновка, Орловка, Тоненькое, Новомихайловка), Запорожская область - Роботине. Так же РОВ активно применяют КАБ в приграничной зоне Сумской области (Вольное, Великая Писаревка, Юнакивка, Чернацкое и т.д.)

Таким образом, проблематика применения РОВ КАБ не только сохраняет свою актуальность, но из-за интенсификации и расширения зон ударов делает её ещё более острой. В свою очередь, системного метода противодействия на данном этому у СОУ, как видно - нет и все имеющиеся возможности исключительно ситуативные.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.