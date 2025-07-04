Зачем РФ разругалась с Азербайджаном?

Что интересно – российские официальные лица синхронно обвиняют в настраивании Армении и Азербайджана против России некие внешние силы.

https://opinions.glavred.info/zachem-rf-razrugalas-s-azerbaydzhanom-10678316.html Ссылка скопирована

Алиев и Путин / Коллаж Главред, фото - сайт Кремля, скриншот

В последнее время немало плохих новостей, которые сливаются в общий минорный фон. В этой ситуации надо помнить, что у Украины есть мощнейший союзник – российская упоротость. Россияне бесконечно совершенствуются в умении создавать себе проблемы.

Мы также небесталанны по этой части, но у россиян гораздо больший масштаб и рвение. В этом они поистине сверхдержава.

Яркий пример – ситуация с Азербайджаном.

видео дня

Страна – важнейшая. Бжезинский кратко очертил суть: без независимого Азербайджана крайне сложно конвертировать / монетизировать независимость государств Центральной Азии.

Азербайджан за годы кропотливой работы создал условия для постепенного избавления от российских пут. Что начало менять баланс не только на Кавказе. Из совсем свежего – это видно по репликам президента Казахстана в адрес Баку, а также по сегодняшнему визиту президента Узбекистана в Азербайджан.

По истине судьбоносный процесс этого года – выход на мирное соглашение с Арменией без российского участия. Что крайне беспокоит Москву. Ибо гармония на Кавказе лишает Кремль возможности паразитировать на разногласиях.

Парадокс в том, что этот прогресс гармонизации во многом стал возможен именно из-за беспардонности и откровенной шизоидности действий РФ.

Напомню, что в декабре 2024 г. россияне подбили из установки Панцирь – С1 над Чечнёй гражданский азербайджанский самолёт. Били ракетами умышленно, понимая, что это невоенная цель. Пилоты чудом дотянули самолёт до Актау и спасли десятки жизней. Баку через считанные часы обладал исчерпывающей информацией о случившемся, вплоть до извлечения поражающих элементов ракеты.

Вместо того, чтобы по-человечески извиниться, россияне начали отпираться, скатившись до личных оскорблений президента Ильхама Алиева. Причина упрямства: Путину пришлось бы наказать Кадырова и лиц из ближайшего окружения дондона.

Баку терпел три недели, несколько раз давал пас для нормализации. Но, убедившись в неадекватности Кремля, включил ответные меры: выпилил шпионское гнездо Примакова-внука – структуру "Россотрудничества" и ограничил российских пропагандистов.

Нынешнее обострения связано с тем, что российские "правоохранители" убили двух азербайджанцев в Екатеринбурге. Скорее всего убивать никого не собирались, но типичный российский подход привёл к традиционным последствиям. А затем вместо готовности расследовать традиционно докрутили до международного скандала. С отменой визитов официальных лиц и сворачиванием культурной активности.

Показательно, что сейчас Кремль обостряет ситуацию и в Армении. Москва достигла выдающегося результата: две страны с непростыми отношениями между собой одинаково скептически относятся к РФ.

Что интересно – российские официальные лица синхронно обвиняют в настраивании Армении и Азербайджана против России некие внешние силы, в т.ч. – Украину. Хотя и в Ереване, и в Баку уже не стесняются в выражениях относительно московских потуг. Утрата позиций на Кавказе обострит для Кремля целый спектр проблем и уменьшит возможности продолжать агрессию против Украины.

Поэтому.

Если нет настроения или положение кажется беспросветным, всегда помните: россияне прямо сейчас творят какую-то ерунду, что неизбежно сорвёт их планы в самой выигрышной ситуации. Это закон.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред