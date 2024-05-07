Зачем РФ готовит ядерные учения

В любом случае в Кремле должны понимать, что любой примененный российский носитель ТЯО может быть сбит украинской системой ПВО-ПРО.

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Путин и ядерные угрозы / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Агрессор провозгласил о предстоящем проведении учений ракетных соединений южного военного округа совместно с ВМФ по практической отработке подготовки и применения тактического ядерного оружия (ТЯО). И все это, конечно, как ответ на "провокации против России со стороны некоторых западных государств".

Речь о возможной подправке в Украину военных подразделений отдельных стран НАТО в численности, которая в масштабах этой войны ни на что не влияет. А также о том, что крымский мост что-то застоялся на украинской земле, разговоры о чем заметно участились.

Звучит заявление агрессора страшно до безумия. По крайней мере, Кремлю хотелось бы, чтобы так казалось. На самом деле, очередная пугалка для слабонервных. Разбираем детально.

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Напоминаю, что ТЯЗ могут использовать не только баллистические и крылатые ракеты, а что угодно, способное нести 50 кг боевой части - и ракеты РСЗО, и корректируемые авиабомбы, и артиллерийские снаряды, и даже, обычные "шахэды". Применение всех этих средств, к сожалению, за три года войны против Украины уже отработано, учения ничего не улучшат.

Если речь шла о подготовке к реальному применению, то имел бы смысл проводить учения именно по перемещению ТЯО от хранилищ к местам базирования ее носителей. Но этого не происходит. Будут взлетать самолеты, стартовать ракеты и маневрировать корабли - где-то в Каспийском море, потому что в Черном потопят, то есть, чистая показуха. И всевозможные конашенковы будут скучно тараторить про "все задачи выполнены" и посыпать лысую макитру "ядерным пеплом"...

Кстати, учения по перемещению ядерных боезарядов россия проводила в 2022 году, уже во время войны. И соответствующим образом известила об этом США, которые следили за ходом учений.

Реальным маркером подготовки к применению ТЯО являются не учения, а испытания ядерного устройства - под землей или в воздухе. Но Кремль опасается проводить такие учения, потому что не уверен в их результатах.

Если решение о таких учениях будет принято (его еще нет), то это будет попытка запугивания наших западных партнеров с целью запрета Украине атаковать важные цели даже на аннексированной территории. А еще - создание благоприятного для недоимперии фона накануне Швейцарской мирной конференции, на которую Россию не приглашают. Именно поэтому надо как можно скорее, не дожидаясь этих учений, бить по критической инфраструктуре врага, включая Крымский мост. Вот и убедимся, насколько западные, в первую очередь, европейские политики, начали адекватно воспринимать чисто понтовитую сущность путинского режима.

С другой стороны, не могу не признать, что тезис о возможном применении ТЯО в исполнении недоимперии звучит слишком часто. И это девальвирует саму страшную сущность этого оружия массового уничтожения. И, тем самым, увеличивает вероятность этого самоубийственного для человечества шага.

В любом случае в Кремле должны понимать, что любой примененный российский носитель ТЯО может быть сбит украинской системой ПВО-ПРО. Вполне возможно, и без разрушения боевой части. И тогда в руках Украины окажется готовое к применению ТЯО, которое мы используем без колебаний. По крайней мере, именно такая логика способна объяснить, откуда у Украины неожиданно для врага может появиться ТЯО для ответного удара. Причем, без каких-либо имитационных учений.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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