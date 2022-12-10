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Зачем Путину затяжная война?

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

10 декабря 2022, 06:20
У Путина нет никакой тактики, стратегии, аналитики, а исключительно надежда, что завтра попрёт совсем другая масть.
Владимир Путин, Александр Коваленко
Александр Коваленко рассказал, зачем Путину затяжная война/ сайт Кремля, скрин

Согласитесь, сам факт того, что в россии заговорили о необходимости затяжной войны уже диссонирует. А как же 3 дня? Ну или всю Украину захватим за неделю? Или три недели... Месяц?

Диссонанс ещё и в том, что тянучка истощает именно российскую армию.

Усиливается диссонанс тем, что российское командование прекрасно понимает, что чем дольше тянется война, тем сильнее они сами себя демилитаризируют, истощают резервы и обескровливают милитарный потенциал. Танки Т-62 и гаубицы Д-1 в зоне БД об этом красноречиво говорят.

Тогда зачем?

Ответ до банального прост - в Кремле до последнего верят, что в какой-то момент геополитическая, экономическая, социальная либо какая-то иная обстановка в мире изменится настолько, что им проще будет победить Украину.

Я это называю "надеждами лишнехромосомных".

Помните, как они надеялись на то, что Европа устанет от войны в Украине и перестанет помогать ВСУ? Потом они надеялись, что смерть Елизаветы II повлияет на помощь Лондона Киеву. А после уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра.

Была надежда, что Джо Байден заболеет коронавирусом и умрёт. Республиканцы захватят Сенат и Конгресс. Европа замёрзнет без российского газа и перестанет помогать Украине... И так далее, т.д. т.д.

Надежды Кремля исключительно на этот набор больных фантазий.

И, как бы это странно не звучало, но они готовы затягивать войну, перемалывая в ней десятки и сотни тысяч своих граждан, а так же остатки вооружений, окончательно демилитаризируя свою армию, в надежде, что одна из их призрачных надежд да сбудется.

Да. Никакой тактики, стратегии, аналитики, а исключительно надежда, что завтра попрёт совсем другая масть. Вот только шулеру не прёт уже 9-й год подряд, а он всё никак не может понять, что лошара шулером быть может.

Источник

война в Украине Владимир Путин Александр Коваленко
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