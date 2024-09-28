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Зачем Путину Угледар?

Александр Коваленко
28 сентября 2024, 06:10
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Угледар это, конечно же, первый шаг оккупантов к восстановлению железнодорожного сообщения через Волноваху.
ВСУ, Угледар
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", DeepState

Накаты РОВ на Угледар в настоящее время происходят в режиме карусели, нон-стоп – 24/7. Командование РОВ ставит чёткие приказы захватить город как можно скорее и любой ценой. Но, вот вопрос, куда торопиться?

Сейчас поля вокруг Угледара усыпаны не только телами российских оккупантов, но и техникой. Такого количества техники РОВ не применяли, равно, как и не теряли, в районе Угледара больше года. И вот тут есть интересный момент…

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Угледар это, конечно же, первый шаг оккупантов к восстановлению железнодорожного сообщения через Волноваху. Но, продвигаясь размеренно, без суицидальных накатов, так или иначе, но у них была бы возможность выйти к городу позже и развернуть бои загород к концу 2024 – началу 2025. Но нет, наступление командование РОВ максимально катализировало, особенно со второй половины сентября. И надо же, что происходит на другом конце театра боевых действий – в Курской области.

В Курской области у РОВ, начавшееся эпическое контрнаступление, наглухо заглохло. Причём дела настолько плохи, что смотрящим за ситуацией путин назначил непосредственно Бортникова, после того как Дюмин не справился с возложенными на него обязанностями.

Если кто помнит, то ещё в день назначения Дюмина я писал, что это отличное решение, ведь "фэс", контролирующий войсковую операцию, это однозначный провал. Поэтому это прекрасно! Так и случилось. Контрнаступление в КО сдулось даже не надувшись.

Но, Путину ко дню рождения необходима "большая победа", которой должно было стать "освобождение от нацистов" КО, но этого уже точно не случится. Поэтому из РОВ выдавливают хоть, что-то и этим хоть, что-то является оккупация Угледара, ради которой готовы положить тысячи оккупантов и сотни единиц техники.

Наступление на Угледар имеет не просто тактическое, но и оперативно-тактическое значение, это правда, но так как оно проводится – это исключительно политическое решение. Плюсом в нём для нас является то, что РОВ в его ходе теряют в разы больше людского ресурса и самое главное – техники, нежели если бы это происходило размеренно и выверено.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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