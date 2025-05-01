Зачем Путину трехдневное 'перемирие'?

Оккупанты пользуется тем, что мы не стреляем и продвигается ближе к нам.

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Путин объявил "перемирие"/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, 48 отдельная артиллерийская бригада

Российский фюрер думает, что никто не понимает смысл его "перемирия".

Он будто волнуется за парады и скрепные праздники, но на самом деле использует прекращение огня для усиления.

Если уж и делать вид что никто не понимает зачем он в одностороннем порядке когда хочет тогда и предлагает "перемирие", то в комплект с его перемирием должен входить - отказ от разминирования и любого перемещения личного состава и техники.

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Потому что обстрелы он вроде как уменьшает, но на самом деле пользуется тем, что мы не стреляем и продвигается ближе к нам.

А еще, Путин не хочет иметь дело с Трампом.

Трамп своими действиями давно дискредитировал себя как предполагаемый партнер.

Поэтому, пока Трамп думает, что он ведет переговоры и договаривается, Путин воюет и использует фантазии Трампа.

Перемирие? Ок. Тогда пусть украинцы прекратят стрелять и мы тем временем ближе подтянем оружие и людей к линии соприкосновения, потому что из-за их обстрелов не удавалось.

За время потуг Трампа к миру россияне увеличили давление, обстрелы, штурмы, ракетные атаки.

Действия Трампа помогли Путину использовать момент и еще больше убивать украинцев и разрушать Украину.

Трамп стал пособником международного преступника.

Кто такая Анна Маляр Анна Васильевна Маляр – украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошли в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

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