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Зачем Путину нужны двойники?

Сергей Жирнов
19 июля 2023, 08:57
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Путин озаботился своей безопасностью – он стал бояться, что его могут убить.
Зачем Путину нужны двойники?
У Путина, вероятно, есть двойники / колаж: Главред, скріншот: відео

Двойники у Путина раньше были чисто технические, потому что он ленивый балбес. Про него все рассказывают, что он человек, который очень не любит работать. Так было, когда он служил в КГБ, работал в мэрии и в администрации президента. Это было так, когда он стал президентом, то есть начальником, который сам себе формирует график. Уже с Ельциным была формула – президент работает на даче с документами, то есть лежит в дупель пьяный на даче. Для Путина та же формула осталась, но это означало, что Путин плавает в бассейне, качается с какими-то своими друзьями в спортивном зале и не хочет ехать в Кремль.

И все-таки он понимал, что надо появляться на людях. И у него, думаю, уже тогда появились технические двойники, которые просто появлялись на мероприятиях, которые не связаны были с произнесением никаких речей, где просто надо было на картинке обозначить человека, похожего на Путина. И там даже не требовалось очень большого сходства, особенно когда нужен был некий проход, помахать ручкой толпе, пожать несколько рук, сесть в машину и выйти из нее. То есть для этого было достаточно просто человека, грубо говоря, слегка похожего на президента РФ. И для этого ему нужны были двойники.

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Но потом эти технические двойники сменили функцию и стали отвлекать внимание от настоящего тела президента. То есть Путин озаботился своей безопасностью – он стал бояться, что его могут убить. И потому на такие мероприятия, где было много народу, если это было на свежем воздухе, где могли сидеть какие-то снайперы или ему могли плеснуть кислотой в лицо или же выстрелить в упор (как это было с несколькими американскими президентами), и был задействован этот двойник.

С другой стороны, их использовали, когда надо было делать то, что нам описал Глеб Каракулов, офицер ФСО, который сбежал осенью 2022 года. Он рассказал, что когда, допустим, Путин сидит в Бочаровом ручье (летняя резиденция Владимира Путина в Сочи. - Главред) и хочет сидеть там дальше, то тогда он отправляет кортеж со своим двойником куда-то в Москву. И какие-то люди, даже приближенные, в аэропорту или самолете видят, что какой-то Путин едет в Москву. А в это время настоящий Путин остается опять бить баклуши в Бочаровом ручье. Вот для этих целей у Путина были двойники довольно давно и довольно продолжительное время.

Но в последние 2-3 года мы заметили другую тенденцию – люди, которые претендуют на инсайд из Кремля, стали говорить, что у Путина на самом деле какие-то проблемы со здоровьем. Они приводили как доказательства то, что вместе с ним или к нему ездят огромное количество врачей, в том числе онколог или эндокринолог. Просто так возить их за собой смысла нету. Это терапевта можно возить всегда, потому что в принципе любой президент в мире, у которого есть немножко денег, всегда имеет какого-то врача-терапевта, у которого есть навыки, допустим, реаниматолога. То есть который может просто, если случается какой-то кризис, оказать квалифицированную помощь прямо на месте с использованием тех технических средств, которые тоже всегда есть у президента. Но вот такие специальности доказывали, что действительно у президента Путина, возможно, есть какие-то проблемы со здоровьем. Также на это указывали и его физические изменения, потому что мы стали замечать, что один Путин стал не похож на другого себя, допустим, с разницей в 24 часа. Допустим, человек имеет худощавое лицо, и вдруг оно у него распухшее, одутловатое, явно нездорового цвета.

Все это порождало слухи, и постепенно родился вот этот миф о работающем двойнике, который даже стал за Путина что-то говорить. И, кстати, этот миф прилип к Путину, и теперь ему от него очень трудно отвязаться.

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Сергей Жирнов, специально для Главреда

Владимир Путин двойники
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