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Зачем Путину нужен Медчедчук

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

25 сентября 2022, 08:20

Возможно, Путин хочет видеть Виктора Медведчука на своем юбилее, поэтому и обменял его.

Медведчук, обмен Медведчука
Возможно, Путин хочет видеть Медведчука на своем юбилее, считает Фесенко / Азовсталь, СБУ

Не только всерьез.

О мобилизации в россии. Надо понимать, что в кремле занимаются не только войной с Украиной, но и бизнесом.

Перефразируя еще советского классика, войну решили совместить с бизнесом. Ведь мобилизация в рф – это грандиозный бизнес-проект.

Цены на авиабилеты в Ереван, Баку, Турцию и т.д., взлетели в несколько раз. Многокилометровые очереди на российских границах – от Монголии до Финляндии.

Значит, будут зарабатывать те, кто осуществляет контроль на границе. А они же не только на свой личный карман работают. Надо передавать и наверх.

Ну, а про военкомов, которые уже готовятся покупать дома на Рублевке (у тех, кто уехал, или собирается уезжать), говорят уже в самой россии. За то, чтобы откосить от мобилизации, надо будет платить.

На вскидку можно предположить, что оборот "мобилизационного бизнеса" - это триллионы рублей (сотни миллиардов долларов). Вот где бизнес на крови.

О медведчуке. Зачем он нужен путину? Версий ответа на этот вопрос много. И я уже приложился со своими вариантами. Добавлю еще один.

У путина ведь грядет семидесятилетний юбилей. Может, он хочет видеть медведчука на своих торжествах? Фон для юбилея, правда, не очень праздничный. Но "своего" он не бросил.

Заодно и сигнал коллаборантам – не бойтесь, при очередном отступлении (т.е. "перегруппировке") мы про вас не забудем. Особенно это было актуально накануне так называемых "референдумов" на оккупированных территориях.

Кстати, о фоне (звуковом) в россии – по поводу мобилизации, а также обмене "азовцев" на медведчука: лай, вой, стон, зубовный скрежет, и, естественно, русские матюки.

Источник

война в Украине Виктор Медведчук Владимир Путин Владимир Фесенко
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