С военной точки зрения - подрыв ГЕС, попытка воспрепятствовать Силам обороны Украины форсировать Днепр через систему островов в районе Херсона.

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Арестович объяснил, зачем путиноиды подорвали Новокаховскую ГЕС / скриншот

Подрыв путиноидами Новокаховской ГЕС показывает, что вариант удержания Левобережной Херсонщины они для себя не рассматривают.

Лишение Крыма значительного объема воды в результате этого подрыва - ставит уже вопрос о том - рассматривают ли они всерьез удержание Крыма?

Последний раз перед этим дамбы на Днепре взрывали уходящие в 1943 году гитлеровские войска.

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Отдельный вопрос - запитка водой Запорожской АЭС, но энергетики уверяют, что пока справятся - у станции есть свой отдельный бассейн охлаждения, и пока воды там хватает.

С военной точки зрения - подрыв ГЕС, попытка воспрепятствовать Силам обороны Украины форсировать Днепр через систему островов в районе Херсона.

Идея странная, учитывая, что большое количество войск нам бы там перебросить все равно не удалось - технически сложно.

Но, видимо, и малое количество войск - уже представляется путинскому командованию серьёзной проблемой - хотят закрыть себе фланг, и сосредоточиться на обороне линии Мелитополь - Джанкой - и это несмотря на то, что на левом берегу Днепра с осени прошлого года, они усиленно копали оборонительные сооружения.

Не выйдет.)

Про тактику выжженой земли, когда они, готовясь к уходу, уничтожают крупные инфраструктурные объекты и творят экоцид, я и не говорю - слишком очевидно.

Кто такой Алексей Арестович Алексей Николаевич Арестович (род. 3 августа 1975, Дедоплистскаро, Кахетия, Грузинская ССР, СССР) — украинский блоггер, актер, разведчик, политический и военный обозреватель, колумнист белорусско-польского происхождения, организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда для психологической поддержки АТО (2014-2017). Спикер ТКГ и советник по информполитике главы украинской делегации в Минской группе (2020-2022). Советник Офиса президента Украины (2020-2023), пишет Википедия.

Это еще одно доказательство того, что не просто ни одного путинского солдата не должно остаться на нашей земле - путинская система управления РФ должна быть полностью лишена возможности вредить нам и через границу, после ухода всех ее войск.

Варианты этого решения различны:

- от создания димилитаризованной зоны с российской стороны до капитуляции режима Путина в состояние, когда он лишится возможности запускать по нам крылатые ракеты через границу Украины.

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