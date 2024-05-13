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Зачем Путин взорвал многоэтажку в Белгороде?

Игар Тышкевич
13 мая 2024, 08:45
2561
Взрыв многоэтажки - мощный инфоповод. На его фоне Путин заявит что-то жёсткое и, вполне возможно, поменяет пару генералов.
Путин
Путину нужно запугать население / Скриншот

Как и в случае с Крокус-сити, удар по мгогоэтажке в Белгороде удивительным образом пришёлся "ко времени". На внутреннем поле давайте вспомним приход Путина и Вторую Чеченску. Взрыв нескольких многоэтажек, Дагестан не только дали повод и легитимизировали войну, но и сделали из Путина "военначальника". А вовремя сказанная фраза "мочить в сортире" затмила "рязанский сахар" и повязанных работников ФСБ. Пипл поверил, испугался и одновременно возгордился.

Сейчас ситуация схожая. Идёт процесс "воцарения", который должен сопровождаться картинкой "военначальника, защищающего людей". С наступлением на Донбассе не всё так гладко. Пошли на Харьков, но тут есть ограничение по времени и силам. Постом ниже я дал часть объяснений "почему" и "зачем". Сейчас для продолжения войны (точнее, для давления) нужно пополнение л.с. Или вербовкой или волной мобилизации. Для вербовки в том числе мигрантов подошёл "Крокус" - легитимизировал процесс и дал понять что у части гастарбайтеров это единственный выход.

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Для собственного населения нужен страх. Вновь вспоминаем Вторую Чеченскую. Проблема лишь в том, что Белгородская область приграничная и она давно была в своём коконе. Взрыв многоэтажки - мощный инфоповод. На его фоне Путин заявит что-то жёсткое и, вполне возможно, поменяет пару генералов. Но Белгород "возле фронте". Поэтому на протяжении месяца -двух вполне возможно повторение. Пипл должен испугаться. Тогда можно и в мобилизацию играть. Когда в слове "многоэтажка" последняя буква в слове будет "и" население будет готово.

На внешнем поле РФ сейчас будет максимально раскручивать тему украинского удара. Это легитимизация атаки на Харьковскую область (о чём Путин заявлял говоря о "зоне безопасности" ранее) и попытка в очередной раз развернуть дискуссии о западной помощи. Почему так?

а) Снаряд таких разрушений не принесёт. Да и далековато.

б) УАБ - возможно. РФ так делала, но у Украины нет подобного арсенала. Сказать что "своя бомба случайно упало" для русских в принципе рискованно.

в) Скоро появится тезис о ракете. ATACAMS или что-то подобное.

Последнее очень важно. На фоне опасений партнёров из ЕС что из оружие будет поражать цели на территории РФ. Кремль будет разгонять тему "западная ракета попала в жилой дом". А далее "сомневающиеся политики" в странах Европы повторят тезис на свой лад "если мы даём ракеты, Украина есть вероятность повторения Белгорода". Да и по остальным пакетам помощи попробуют поиграть. Сорвать поставки - вряд ли. У России есть запас по времени в минимум 3, максимум 5 недель. И если есть возможность отсрочить выравнивание потенциалов по боеприпасам (приход пакетов помощи) хотя бы на пару недель (на фоне усиления давления) - все средства хороши.

К такому надо быть готовым.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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