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Зачем Путин убил двух девушек?

Альфред Кох
13 августа 2023, 19:30
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Мерзость всего, что делает Путин уже давно не предполагает хотя бы минимальной логики.
Погибшие в Запорожье девушки
Погибшие в Запорожье девушки / скрин

Россияне обстреливали Запорожье и убили трех человек. Погиб мужчина 43 лет и две девушки: 19 лет и 21 год. Кроме этого 9 человек получили ранения, в том числе, 11-месячный ребенок.

Погибшие девочки (Светлана Семейкина и Кристина Спицына) были дочерьми военнослужащих. Их отцы, в настоящий момент, находятся на фронте и защищают Украину от российских агрессоров. Светлана и Кристина играли в музыкальном дуэте "Similar Girl", а также были участницами cover band "Gems".

В сеть выложили видео с их последнем уличным концертом. Они были живы и играли свою музыку для людей. Но Путин их убил.

видео дня

Тут ведь как все устроено: он не хотел, оно само так получилось. Сорри, война… всякое бывает. Без обид? Лады? Вы ж понимаете: я же не с вами, я с НАТО воюю. Причем воюю исключительно высокоточным оружием и только по военным объектам.

А то, что Украина не член НАТО и еще неизвестно когда им станет - это все мелочи. Тут ведь главное угроза того, что когда-нибудь станет. Вот с этой угрозой Путин и воюет. И поэтому надо убить двух девочек. Без этого - никак не получается победить НАТО.

Вообще мерзость всего, что делает Путин уже давно не предполагает хотя бы минимальной логики. Он творит зло потому, что ничего другого он уже произвести не может. Он сам по себе, персонально, является злом. В нем ничего кроме зла уже нет.

Его обиды на Запад, на то, что тот не принял его в свою песочницу, и что не признает его равным партнером, а Россию - великой державой, имеющей право на свою "сферу влияния" - это все лежит у него глубоко в подкорке. Он все пыжится доказать, что он важный и сильный, что с ним нужно считаться, что его нельзя игнорировать, что он не какой-нибудь там Ким Чен Ын или Лукашенко.

И он решил всем показать свою мощь. Поэтому взял и убил двух девочек. "Искандерами". "Кто я? Тварь дрожащая или право имею?" И хрясь старушку топором… Видите какой я? Разве не видно, что я могучий и храбрый? Ну-ка немедленно принимает меня в свою компанию! Я вам покажу где границы "Русского мира"…

А как с ним теперь сидеть за одним столом? С убийцей? С уголовником, разыскиваемым по всему миру? Просто с глупым и противным старикашкой, который в своем самолюбовании стал совершенно невменяем и даже смешон.

Будь он проклят, ублюдок. Своих дочек попрятал, а чужих убивает. Герой. Нет, Путина нельзя выдавать в Гаагу. Его нужно судить в Украине, украинским судом. Предварительно предусмотрев публичную казнь через повешение для таких как он ублюдков. И чтобы в первых рядах на этом суде сидели отцы и матери убитых им детей. И чтобы они же были в жюри присяжных.

Вот им пусть он и расскажет, что таким образом он "сопротивлялся расширению НАТО на восток", что его "приперли к стенке", что он "видел угрозы безопасности России" и что так он "боролся с украинскими нацистами" и "защищал русских братьев". И поэтому убил Светлану Семейкину (19 лет) и Кристину Спицыну (21 год).

В голове не укладывается, что еще есть люди, которые видят в нем реального "борца с американским гегемонизмом". Это просто какой-то морок. Барон Мюнхгаузен, объявивший войну Англии, был просто жестким прагматиком по сравнению с этим оторвавшимся от реальности параноиком.

Я всем сердцем, искренне, в эту минуту скорблю вместе с родителями этих двух девушек. И с родителями всех детей, которые были убиты Путиным. Это преступление не может остаться безнаказанным. И оно обязательно будет наказано.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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