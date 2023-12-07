Зачем Путин решился полететь к шейхам

За обещаниями, последует неизбежная ложь России и ее манипуляция со статистикой пригодится нам.

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Путин в ОАЕ / Коллаж Главред, фото скриншот с видео kremlin.com

Вот и приоткрылась завеса того, а о чем же Путин говорил с саудитами и Эмиратами.

Россия пообещала открыть больше данных о производстве, переработке и экспорте нефти, пишет Reuters.

А все это произошло на фоне рекордного роста доходов российского бюджета от нефти в течение августа-октября (информации за ноябрь еще нет).

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Проще говоря, на Ближнем Востоке не уверены, что Россия честно ведет игру с ОПЕК+ по сокращению добычи. Визит Путина - это не победный визит, а визит - объяснение. Судя по всему, встреча стала возможной лишь после того, как Путин согласился на раскрытие информации.

С другой стороны, этот визит - это визит-предупреждение. Арабы, в свойственной им манере, объясняют, что нас (арабов) не нужно обманывать. А кортежи и участки под церкви - это антураж.

Как результат, стороны, судя по всему договорились о том, что одни покажут все данные, а другие сделали вид, что ничего не произошло (хотя стоит, как минимум, обратить внимание на то, что Россия потеснила саудитов с первого места по поставке нефти в Китай, например).

Что нам из этого? Пока вроде ничего. Но в перспективе, ввиду желания саудитов (хоть и испорченного нашей слишком резкой позицией по Израилю) стать посредниками в конфликте с РФ эта история может стать для нас очень важной. Ведь, по обещаниям, последует неизбежная ложь России и ее манипуляция со статистикой пригодится нам. Просто к этому надо готовиться и понимать: ложь откроется примерно в течение следующих полугода. Поэтому ближневосточный вектор становится одним из самых важных для нас. Главное быть готовым к большой игре. А не стоять в стороне.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

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