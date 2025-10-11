Укр
Зачем Путин попросил прощения у Алиева?

Игар Тышкевич
11 октября 2025, 08:10
Алиев был крайне доволен. И всем своим поведением демонстрировал кто на той встрече главный а кто проситель.
Путин и Алиев
Путин и Алиев / facebook.com/PresidentIlhamAliyev

Путин таки попросил прощения у Алиева. Точнее признал что самолёт AZAL был сбит ракетами российского ПВО. Но типа не специально а из-за "технических проблем" самой системы ПВО.

Фактически РФ сделала то, что Азербайджан требовал изначально - признать. Теперь будет компенсация (вероятно) от Кремля. Но самое главное - впервые за долгое время Путин вынужден извиняться. Ситуация для него явно не удобная и не комфортная. Но поделать ничего не может. Пикировка с Азербайджаном угрожала проблемам по экспорту нефти (что больно) и более активному сближению Баку и Киева (что ещё больнее).

Но самое главное - другое. Азербаджан продемонстрировал как выглядит снижение влияния Кремля. И произошло это в Таджикистане.

В государстве Централлной Азии где ещё сохранилось существенное присутствие РФ.

Пока сохранилось - Алиев показал пример, а влияние Кремля в регионе стремительно уменьшается. Соответственно, другие государства ЦА рано или поздно, но будут требовать к себе, по крайней мере, такого же отношения.

О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

Владимир Путин Ильхам Алиев Игар Тышкевич
