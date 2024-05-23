Зачем Путин опять решил тряхнуть ядерными мудями

Путин проводит учение по развертыванию тактического ядерного оружия. Пишут, что цель учений - отработать скрытное передвижение в точку пуска.
При этом ТАСС ставит красивые фотографии перемещения колонны техники в ходе учений.
То есть Кремль и не скрывает, что все эти картинки рассчитаны на слабонервного европейского избирателя. Одновременно идет новость о том, что для пионерлагеря "Артек" в Крыму принято решение закупить систему противодроновой обороны (иначе, как же дети будут отдыхать?), причем пишут, что система - непростая, в это лето уже не успевают поставить, по плану - в декабре смонтируют.
Так что в это лето пока придется "так" отдыхать, без противовоздушной обороны.
Одновременно идут сообщения об арестах генералов, уже третий замминистра обороны пошел на допросы в СК, а генерала Попова забрали на допрос прямо из больницы, куда он лег в надежде переждать разгром в Минобороне. Не удалось переждать...
Кто такой Александр Морозов
Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.
В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.
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