Зачем Путин хочет захватить Авдеевку любой ценой

В районе Авдеевки сейчас сконцентрирована наибольшая масса сил и средств на протяжённость фронта.

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Авдеевка / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Авдеевка…

С 10 октября российские оккупационные войска ведут интенсивные наступательные действия в районе Авдеевки, располагая колоссальным для этого ресурсом. Но, вот уже больше месяца как достигнуть всех поставленных к выполнению ещё 10 октября боевых задач, они так и не смогли.

Два дня назад военный преступник, находящийся в розыске МУС, владимир путин, второй раз за короткий срок, не более месяца, посетил штаб ЮВО в Ростове-на-Дону. Для понимания, даже во время наступления на Бахмут, путин не посещал штаб ЮВО, а тут, два визита с разницей в месяц…

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Это лишний раз говорит о том, насколько для путина важно до Нового года и выборов в россии, достигнуть на фронте хоть какой-то победы, которую можно было бы скормить потребителям "информационного фаст-фуда" как нечто эпическое и великое достижение.

Именно поэтому, в районе Авдеевки сейчас сконцентрирована наибольшая масса сил и средств на протяжённость фронта. Здесь подразделения 2 ОВА, 8 ОВА, 41 ОВА, подтягиваются дополнительные силы 90 ТД. Всё это усиливается мясными подразделениями "Шторм Z" и БАРС.

Кроме того, в районе Авдеевки сконцентрирован один из мощнейших артиллерийских потенциалов РОВ. Здесь находятся 120 АБр, 232 АБр, 385 АБр, 400 АП и 944 АП. Кроме того, размещена 1 БрРХБЗ, вследствие чего мы можем наблюдать уже довольно редкие ТОС-1А "Солнцепёк".

После взятия под контроль Авдеевского террикона РОВ удалось перейти на правую сторону от железки и продолжить движение в направлении Степового и Коксохима. Но, при этом закрепиться на местности им так и не удаётся.

Не смотря на наличие у РОВ серьёзного артиллерийского потенциала, воспользоваться им максимально эффективно они не могут, поскольку большая часть господствующих высот под контролем СОУ. Россияне пока оперируют в районе одной господствующей высотой, которая не даёт им возможности развернуться.

Сейчас важно не давать врагу закрепиться на левой стороне от железки, что не позволит начать РОВ более слаженные штурмовые действия в отношении Степового и зайти на Коксохим.

Развить успех с Водяного на Северное врагу не удаётся. Серьёзных изменений, после того как СОУ вытеснили РОВ 7 ноября с ряда позиций южнее балки, не происходило, хотя ожесточённые бои в данном секторе не утихают 24 часа в сутки.

Таким образом, то, что по задумке российского командования должно было занять пару суток, длиться уже месяц и так полностью и не выполнено.

Российские войска несут в районе тяжелейшие потери. В сутки утилизируется от нескольких рот до полноценного батальона. Однако, не смотря изначальный провал своего наступления и колоссальные потери, РОВ от своих целей отступать, не намерены, а недавние визиты путина только лишь подтверждают, насколько для него важно захватить Авдеевку. Любой ценой и любой кровью.

С другой стороны – это говорит и о неизбежном истощении не просто подразделений, но и негативном влиянии на целые группы войск, что отразиться на всей оккупационной группировке в целом.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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