Зачем Порошенко с клубникой сбежал на Донбасс

Петр Порошенко привык вести себя вызывающе, поскольку знает, что ему ничего не грозит / УНИАН

Поездки, подобные тем, которую недавно совершил Порошенко - это иллюстрация основного течения украинского политического класса. То есть использования политических инструментов для создания собственных капиталов, подсаживание на финансовых потоках - всего того, что называется незаконным обогащением.

И это - особый вид коррупционной деятельности, когда в руках есть политические и административные ресурсы для создания коррупционных монопольных схем.

Петр Порошенко - наиболее яркий из тех, кто умеет использовать эти политические инструменты. Сейчас у него очень плохая ситуация - он не рассчитывал, что утратит президентскую должность. Он рассчитывал, что она будет у него всегда. А когда человек теряет такую должность, то начинает всплывать все то, что накопилось. В том числе, и сведения о его активном взаимодействии с Медведчуком.

Сейчас он терпит от этого большие репутационные риски, потому что та часть электората, на которую он традиционно рассчитывал, выстроив для нее образ патриота, радетеля украинских государственных интересов, рушится. Потому что видно, что за этим стояли простые алчные интересы.

Порошенко считал, что он получает финансовую компенсацию за национализированный завод. Между ним и Путиным, напрямую или через Медведчука, происходило огромное количество разговоров. СБУ при всех президентах, и при Порошенко в том числе, выступает политической полицией. Потому понятно, что разговоры Медведчука писались, как и разговоры самого Порошенко с Путиным.

Кремль всегда пытался договориться с Петром Алексеевичем - Путин предлагал ему разные варианты, в том числе - и по обеспечению деятельности его холдинга в Липецке, где у Порошенко три фабрики. И одна из этих схем сработала.

Почему Порошенко продолжает вести себя настолько вызывающе? Потому что он привык, что система, которую он вместе с другими строил 30 лет, для человека, который находится в публичной политике, является для него определенной защитой.

Достаточно демонстрировать активную политическую деятельность - он, понятно, как патриот поехал на фронт, повез оборудование солдатам, накормил их клубникой - любые обвинения против него превращать в происки его политических врагов.

И, к сожалению, в Украине очень часто именно такие методы и срабатывают.

У нас отсутствует нормальная система правосудия и правопорядка и нет принципа неотвратимости наказания любого человека, который совершил то ли коррупционные деяния, то ли другие нарушения закона. Здесь бывает по-разному - огромное количество преступников, прикрываясь политической деятельностью или используя коррупционные связи, уходят от наказания, где-то его применяют не чтобы наказать, а чтобы оказать давление. Некоторые попадают за решетку, потому что так сложились обстоятельства.

Потому прогнозировать то, что Порошенко гарантированно понесет ответственность по закону нельзя - все будет зависеть от того, какими будут судьи и какой будет политическая воля нынешней власти.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда