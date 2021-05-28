УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зачем Порошенко с клубникой сбежал на Донбасс

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

28 мая 2021, 19:20

Порошенко привык, что система, которую он вместе с другими строил 30 лет, для него как публичного политика является определенной защитой.

Порошенко
Петр Порошенко привык вести себя вызывающе, поскольку знает, что ему ничего не грозит / УНИАН

Поездки, подобные тем, которую недавно совершил Порошенко - это иллюстрация основного течения украинского политического класса. То есть использования политических инструментов для создания собственных капиталов, подсаживание на финансовых потоках - всего того, что называется незаконным обогащением.

И это - особый вид коррупционной деятельности, когда в руках есть политические и административные ресурсы для создания коррупционных монопольных схем.

Петр Порошенко - наиболее яркий из тех, кто умеет использовать эти политические инструменты. Сейчас у него очень плохая ситуация - он не рассчитывал, что утратит президентскую должность. Он рассчитывал, что она будет у него всегда. А когда человек теряет такую должность, то начинает всплывать все то, что накопилось. В том числе, и сведения о его активном взаимодействии с Медведчуком.

Сейчас он терпит от этого большие репутационные риски, потому что та часть электората, на которую он традиционно рассчитывал, выстроив для нее образ патриота, радетеля украинских государственных интересов, рушится. Потому что видно, что за этим стояли простые алчные интересы.

Порошенко считал, что он получает финансовую компенсацию за национализированный завод. Между ним и Путиным, напрямую или через Медведчука, происходило огромное количество разговоров. СБУ при всех президентах, и при Порошенко в том числе, выступает политической полицией. Потому понятно, что разговоры Медведчука писались, как и разговоры самого Порошенко с Путиным.

Кремль всегда пытался договориться с Петром Алексеевичем - Путин предлагал ему разные варианты, в том числе - и по обеспечению деятельности его холдинга в Липецке, где у Порошенко три фабрики. И одна из этих схем сработала.

Почему Порошенко продолжает вести себя настолько вызывающе? Потому что он привык, что система, которую он вместе с другими строил 30 лет, для человека, который находится в публичной политике, является для него определенной защитой.

Достаточно демонстрировать активную политическую деятельность - он, понятно, как патриот поехал на фронт, повез оборудование солдатам, накормил их клубникой - любые обвинения против него превращать в происки его политических врагов.

И, к сожалению, в Украине очень часто именно такие методы и срабатывают.

У нас отсутствует нормальная система правосудия и правопорядка и нет принципа неотвратимости наказания любого человека, который совершил то ли коррупционные деяния, то ли другие нарушения закона. Здесь бывает по-разному - огромное количество преступников, прикрываясь политической деятельностью или используя коррупционные связи, уходят от наказания, где-то его применяют не чтобы наказать, а чтобы оказать давление. Некоторые попадают за решетку, потому что так сложились обстоятельства.

Потому прогнозировать то, что Порошенко гарантированно понесет ответственность по закону нельзя - все будет зависеть от того, какими будут судьи и какой будет политическая воля нынешней власти.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда

Петр Порошенко Сергей Гайдай новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Нежно": Тина Кароль без лифчика засветила сексуальную грудь"Нежно": Тина Кароль без лифчика засветила сексуальную грудь Гороскоп на 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьиГороскоп на 27 мая 2021 всех знаков Зодиака: прибыльное хобби и создание семьи Участница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позеУчастница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позе Холостячка бесстыже показала грудь на обольстительном фотоХолостячка бесстыже показала грудь на обольстительном фото Черная плесень или мукомиркоз: что это, как лечится, ждать ли болезни в УкраинеЧерная плесень или мукомиркоз: что это, как лечится, ждать ли болезни в Украине

Последние новости

19:20
Зачем Порошенко с клубникой сбежал на Донбасс
19:15
Свежее обновление Microsoft Edge сделало браузер ещё быстрее и навороченнее
19:11
Гороскоп на завтра 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Видео
19:10
В НАТО сделали заявление о поддержке Украины и оправдались из-за саммита Видео
18:55
"Людоедское государство": у Зеленского накинулись на Лукашенко с обвинениями Видео
Реклама
18:29
Немецкое оружие для Украины: в Берлине назвали слабые места ВСУ Видео
18:18
В РФ оценили роль Москвы в ситуации с бортом Ryanair и разразились упреком в адрес Запада Видео
18:09
Авторы Dying Light 2 объявили дату выхода игры и открыли предзаказы Видео
18:02
Скрипка попал в скандал: не считает русскоговорящих музыкантов украинцами
17:48
"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Видео
17:34
Авторы хитового киберпанк-боевика Ghostrunner рассказали о грядущих обновлениях Фото
17:14
Троица и День Конституции Украины: как мы отдыхаем в июне 2021 Видео
17:05
Брошенная Холостяком Юля Зайка стала звездой сериала Крепостная
17:03
Погиб бывший глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь – СМИ
16:53
Санкции против Беларуси: у Зеленского объяснили, к чему готовиться Видео
16:45
В Steam бесплатно раздают скандальную игру о Второй мировой войне Видео
16:10
Сексуальные домогательства и "спарринг": "шишка" из полиции угодил в скандал Видео
16:05
"Все включено" в Турции: названо изменение для туристов Видео
16:00
Уже слыхали про Poparazzi? Новая соцсеть, которая привлекла всеобщее внимание
15:59
Успех в любви и могущественный соперник: гороскоп для Рака на июнь 2021
Реклама
15:58
Бензиновый удар Минска: в Киеве объяснили ограничение импорта белорусского топлива Видео
15:33
Александра Кучеренко откровенно рассказала об отдыхе на "украинских Мальдивах" с Димой Комаровым
15:24
Минные поля не помешали: из "ДНР" сбежала девочка-подросток
15:19
У лидера Maneskin девушка страдает от редкого заболевания половых органов
15:18
"Угон" самолета в Минске: в Ryanair выдвинули резкое обвинение Беларуси
15:17
Разбитые окна, дымовухи и газ: в Киеве сорвали показ ЛГБТ-фильма Видео
15:06
Украина и Лукашенко: чем Путин расплатится за благосклонность Байдена Видео
15:00
Пополнит ряды неудачников месяца: гороскоп для Девы на июнь 2021
14:46
Во Львове мужчина на переходе сбил детей и наотрез отказался от одной проверки Видео
14:37
Михаил Поплавский презентовал новый клип и сделал "Украинские вареники" мировым трендом актуально
14:30
Группа 1+1 media приняла участие в ежегодной конференции "Дни электронных коммуникаций" Фото
14:30
Дружба против Китая и риски для Украины: чего ждать от встречи Байдена-Путина
14:20
Торговая война: Минск ограничивает импорт украинских товаров Видео
14:13
Эксперты объяснили, почему экспорт стал локомотивом экономики Украины
14:10
Гороскоп для Льва на июнь 2021: звезды приготовили ловушку
13:53
Шквальный огонь: в Украине испытывают мощную самоходку по стандартам НАТО Видео
13:49
"Нальет ого-го": вместе с ливнями в Украину идет сильное похолодание Видео
13:19
Google упростила перенос фотографий из Gmail в "Google Фото" Фото
12:57
Лукашенко договорился с Путиным о вакцинации украинцев в Беларуси Спутником V Видео
12:39
Драки и трехэтажный мат: в Полтаве обозленные люди штурмуют офис облгаза Видео
Реклама
12:26
Sony впервые показала геймплей Horizon Zero Dawn 2 – эксклюзива PS4 и PS5 Видео
12:22
Беларусь нашла способ отомстить Украине: бензин А-95 грозит стать дефицитом Видео
12:19
Солистка Go-A Катерина Павленко получила всеукраинскую награду за Евровидение
12:15
Обойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топлива мнение
12:04
В тени диктатора: в Сети показали новое расследование о коррупции Лукашенко Видео
12:01
Детальный лунный календарь на июнь 2021: счастливые цвета и случайный сглаз
11:36
Слава Каминская презентовала новый хит Slava Bogu в эфире 1+1 Видео
11:35
Повешение и падение с большой высоты: в Украине при загадочных обстоятельствах погибли школьники Видео
11:18
"Нет эффективных средств борьбы": Голубовская рассказала о новой страшной эпидемии Видео
11:17
В Сочи арестовали осла, коня и зебру: алчные "животные" вымогали деньги у туристов
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять