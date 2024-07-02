Зачем Орбан приехал в Киев?

Возникает справедливый вопрос - Виктор Орбан приехал в Киев уговаривать президента Украины Зеленского?

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Орбан в Киеве / Коллаж Главред, фото t.me/ermaka

Может Орбан хочет помочь Кремлю, а не Украине и Европе?

Пользуясь своей новой должностью Председателя ЕС, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Киев.

Это необычно для лидера Венгрии, который последние годы критикует Украину за ее сопротивление Кремлю.

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Орбан не скрывает своего восхищения и страха перед президентом Путиным, развязавшего войну против Украины.

Поэтому возникает справедливый вопрос - Виктор Орбан приехал в Киев уговаривать президента Украины Зеленского и главу Офиса президента Ермака подписать мирный договор с Россией на условиях Путина и жестокого компромисса со стороны Украины или предложить помощь ЕС в борьбе с Кремлем?

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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Сам Ермак уже высказался о визите Орбана в Украину.

"Многое сделано для этого визита. Важный разговор о будущем Европы, безопасности, международном праве, Формуле мира", - заявил Ермак.

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