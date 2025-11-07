Зачем Орбан поехал на поклон к Трампу

Если Орбану удастся по пути выскользнуть из-под нефтяных санкций и продвинуть прокремлёвскую повестку в отношении Украины, это станет для него серьёзным политическим успехом.

Сегодня венгерский премьер Виктор Орбан посетит Белый дом. Как пишет The Guardian, он попытается организовать встречу Трампа и Путина в Будапеште — переговоры, которые, по утверждению советников Орбана, могли бы помочь завершить войну между Россией и Украиной. Однако, судя по всему, это далеко не единственная цель визита главного путинского союзника в Европе.

Орбан намерен добиваться исключения Венгрии из американских санкций против российских нефтяных компаний, "эксклюзивные" отношения с которыми были одним из краеугольных камней режима партии "Фидес". А главная цель венгерского премьера — убедить Трампа хотя бы просто приехать в Венгрию накануне парламентских выборов, запланированных на весну следующего года.

Как отмечают независимые венгерские СМИ, Орбан и его партия столкнулись с беспрецедентным внутренним вызовом, который грозит утратой власти, удерживаемой "Фидесом" уже 15 лет. Правительству противостоит сильный конкурент — Петер Мадьяр, чья политическая сила, согласно опросам, значительно опережает партию Орбана.

Антиукраинская кампания, которую "Фидес" развернула в Венгрии по образцу прежних "антисоросовских" и "антимигрантских" кампаний, не принесла ожидаемого эффекта. Теперь "Фидес" делает ставку на политический вес Трампа, который популярен в "консервативном Диснейленде", как называют в европейских СМИ орбановскую Венгрию.

Если Орбану удастся по пути выскользнуть из-под нефтяных санкций и продвинуть прокремлёвскую повестку в отношении Украины, это станет для него серьёзным политическим успехом. И это не выглядит невозможным сценарием: венгерский премьер пользуется популярностью в американских правоконсервативных кругах, а сам Трамп явно относится к нему с симпатией. Вопрос лишь в том, насколько президент США готов оказывать столь серьёзные услуги.

