Зачем оккупанты погнали детей в школы

РФ использует школы как инструмент идеологической обработки и промывки мозгов. А для этого нужно именно очное обучение.

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Сигналов тревоги, предупреждающей об обстрелах в Донецке нет / фото: УНИАН

Некоторые особенности нового учебного года в оккупированном Донецке.

Впервые, после трех лет дистанционки, ввели очное обучение. Добровольно-принудительно. На родителей давили классные руководители, чтоб те подписывали соответствующие заявления. В заявлениях был пункт, что ответственность за жизнь ребенка во время уроков несут родители. После возмущений последних, его убрали.

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Сигналов тревоги, предупреждающей об обстрелах в Донецке нет. Вопрос бомбоубежищ в школах и их состояния не поднимается. И это понятно – если нет тревоги, то бежать в них после прилетов нет смысла.

Зато каждая школа оснащена "тревожной кнопкой" от террористов и вооруженной охраной. Почему-то преимущественно неславянской национальности.

Ежедневной подачи воды в школах нет. Соответственно, можно представить санитарное состояние в классах и туалетах, особенно когда начнутся дожди.

Родителям детей, которые выехали в другие города и страны от бомбежек, приходят смс с требованием забрать документы ребенка из школы, то есть, беженцы не смогут учиться дистанционно и получить аттестаты в своих школах. Типа: незачем вам сюда и возвращаться!

Все учителя истории и географии под особым контролем. Идеологическому и военно-патриотическому воспитанию – главный приоритет.

Учителей-мужчин, практически нет. Пушилин позавчера посетил школу в Новоазовске и порадовался: "В школе слова не расходятся с делом – пять мужчин-педагогов защищают Донбасс"....

На школьных собраниях родителям рекомендуют следить за выражениями в классных чатах, "потому что все читается и фиксируется".

Вывод: РФ использует школы как инструмент идеологической обработки и промывки мозгов. А для этого нужно именно очное обучение. Поэтому, дистанционное обучение сводят к минимуму, невзирая на рост опасностей для детей и отсутствии нормальных условий для обучения.

Кто такой Сергей Гармаш Сергей Анатольевич Гармаш (род. 27 февраля 1971, Енакиево, Донецкая область) — украинский журналист и политик. Представлял Донецкую область в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию войны на Донбассе. Работал корреспондентом Радио "Свобода" в Донецкой области (1996—2004), корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001—2003). С 2002 года — главный редактор интернет-издания "ОстроВ".

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