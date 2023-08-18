Зачем министр обороны Китая едет в Беларусь

КНР интересуют беларуские наработки в области оптоэлектроники. И тут есть за что торговаться.

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Беларусь и Китай / Коллаж Главред, фото pixabay

Куда обязательно заедет министр обороны КНР в Беларуси?

Как минимум, с инспекцией он посетит производства вооружений на китайских технологиях. И тут имеем два адреса

1. Завод точной Механики (Дзержинск) - производство РСЗО "Полонез". Для украинской аудитории - концепция комплекса аналогична известному HIMARS, но базовая ракета имеет дальность 300 км. Китайского гостя будет интересовать что сделано, что может быть сделано ещё.

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2. Малозаметное и малоизвестное но технологичное и активно развивающееся предприятие НПОО "ОКБ ТСП", которое имеет юридический (но не физический адрес) в здании Госвоенпрома по пр. Независимости 115. Министр поедет на производство. Потому что эта фирма - автор беларуской модернизации ЗРК БУК - БУК-МБ3К, в котором от "изначального БУКа" мало что осталось. Но самое интересное там (кроме собственно электронной начинки, антенны и АСУ) - ракета 9М318, в которой используется китайское ракетное топливо, (как говорят, хотя, вероятно, модернизация китайского) беларуский двигатель и активная головка самонаведения. Так вот, ракета способна поражать баллистические ракеты. Правда, на встречных курсах и в радиусе 70 км.

Оба образца вооружений - Китай. И, соответственно, слово Пекина в вопросах продажи комплексов ключевое. И тут стоит вспомнить, например, Африку.

Кроме того, КНР интересуют беларуские наработки в области оптоэлектроники. И тут есть за что торговаться.

Но это вопрос одного дня. Дальше - военные части, на вооружении которых стоит техника с китайскими корнями. И вечер второго дня (или, если останется на 19 число, третий день) - разговор по существу о будущих проектах.

В частности, КНР будет интересовать как вписать беларускую армию в силовую компоненту ШОС, как постепенно привязать к себе. Но последнее - дело очень отдалённой перспективы.

Одним словом, будет за чем следить.

И будет повод немного улыбнуться с потуг беларуской пропаганды обойтись общими фразами и показом "возложения цветочков" к советским монументам.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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