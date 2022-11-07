Зачем Медведев корчит из себя сумасшедшего

Дмитрий Медведев / Reuters

Сейчас модно цинично насмехаться с фантасмагорических заявлений Дмитрия Медведева, бывшего зиц-президента россии, нынешняя должность которого имеет классический статус "пока посидит где-то там".

При этом, вполне "официально", даже текущая охрана Медведева не очень зависит от его личных пожеланий.

Основные версии украинофобии и ненависти к европейской цивилизации Медведева сводятся многочисленными аналитиками и экспертами или к его "желание политической реинкарнации" или же - до алкогольного делирия.

Проблема в том что агитировать "избирателей" или "влиятельные политические круги" среди российских "ястребов" Медведев не может из-за отсутствия в россии демократических процедур по определению. Ну а алкоголь или наркотики конечно иногда меняют сознание не в нужную кремлевским демонам сторону, но тогда бы айфон у господина Медведева давно отобрали бы.

Ведь его "охрана" связано с его многими "злыми друзьями", с которыми он вынужденно сейчас в "одной лодке".

Примером, уже длительное время ряд группировок в Кремле продолжает "слив полимеров" через подконтрольные "помойные бачки" по очень интересной мадам - Татьяне Шевцовой, заместителю Шойгу "по финансовым вопросам"

Госпожа Шевцова действительно колоритная личность, "унаследованная" Шойгу от его предшественника Сердюкова, который когда-то работая главным российским фискалом, взял Шевцову в замы, сначала в налоговой, а потом - в российском министерстве обороны.

Кстати муж Шевцовой сейчас крепко "сидит на потоках" из "контроля таможенного транзита" и "развития таможенных объектов". То есть эта семья российских финансистов на свое " золотое кресло для маникюра давно "заработала".

И все было бы хорошо, если бы не позорные поражения русских в Украине, из-за которых в Кремле ищут "козлов отпущения".

Тут как раз вовремя всплыл старый конфликт между нынешним "фаворитом" Мишустиным и Шевцовой, которые когда-то многого не поделили, когда Мишустин начал "выходить на орбиту" как преемник Сердюкова во главе российских налоговиков.

А теперь Мишустин как премьер агрессора стал "разбираться", кто что украл в российской армии, и как всегда это должно завершиться какой-то ритуальной "публичной поркой".

Ну может кто-то опять в арктический водопад нырнет, как знать.

Вопрос - при чем здесь Медведев?

А его "конкурирующие" группы начали делать "крайним", ведь на посту "зиц-президента" и Шевцову, и Сердюкова в российское минобороны привел именно он.

То что потом Шевцова незадорого "продала" Сердюкова контрразведке агрессора и стала "любимой сулико" для Шойгу, а также последовательно игнорирует и Сердюкова и Медведева как "политического зомби" скоро все забудут.

А вот традиционная табакерка на столе останется.

Поэтому позиционирование "гиперпатриота", что в социальных сетях борется с Сатаной и Иблисом, для Медведева вполне неплохая стратегия".

На первом этапе - "кто же его посадит, он же памятник "патриотам", а на следующем "товарищ прокурор у меня застарелая душевная болезнь, вы что мой твиттер не читали?"

Что ж.

Вероятно Медведев считает себя неплохим юристом, но по таким делам адвокат Иблиса из него выходит плохонький.

Что на трезвую, что на пьяную голову.

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