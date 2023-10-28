Зачем Кремль играет в игру о смерти Путина?

Политтехнологами Кремля было принято решение, что этот вопрос надо довести до абсурда.

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Путин / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Почему Кремль активно играет в игру "Путин умер и потом не умер"?

В течение трех дней дважды нам рассказали, что Путин умер, а Песков дважды, очень оперативно, ответил, что это ложь, а Путин здоров и счастлив.

Откуда такая активность? В РФ (глубинный народ) начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще, этот самый народ переживает, что Путин стар и может уйти, не назвав преемника.

видео дня

Поэтому политтехнологами Кремля было принято решение, что этот вопрос надо довести до абсурда.

Поэтому запустили Соловья, канал "генерал СВР" и т.д. Расчет технологов прост: еще пара таких выбросов, а они обязательно будут, и, все начнут отмахиваться от темы старости и двойников. Потом тема их догонит, конечно, но это будет потом.

Но, что россиянам еще важно, так это то, что украинцы, несмотря на все это, продолжат активно слушать бредни Соловья и верить его бздурам.

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