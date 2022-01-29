Зачем дедушка Байден играет в новый Карибский кризис с Украиной

Байден играет в новый Карибский кризис / Фото Reuters

Поздно 27 января вечером появилась информация о сути телефонного разговора Зеленского и Байдена. Информация пролилась в американские СМИ, что тут же привело к скандалу. Хотя украинский МИД уже выступил с опровержением этой информации, я из своих источников в ОП и правительстве Украины могу подтвердить, что на протяжении последних двух месяцев разговоры в подобной тональности между Киевом и Вашингтоном идут постоянно.

"Сразу после разговора в эфир CNN вышел репортер Мэтью Ченс из Киева - с цитатами от "украинского чиновника" (имя источника CNN не раскрывает) о том, что разговор "прошел нехорошо", а Байден четко заявил Зеленскому, вторжение России в Украину "практически несомненное", и что будет захвачен Киев. Причем Зеленский, по словам репортера, не согласился с оценками американского визави о неотвратимости российской атаки и об "уровне риска", и даже - об этом уже говорилось не в сюжете, а в тексте новости - посоветовал Байдену "успокоиться", потому что заявления о войне вредят украинской экономике", - пишет журналистка Татьяна Высоцкая.

После этого Белый дом вышел с опровержением.

"Мол, Байден повторил то, что неоднократно говорил публично в последние месяцы: что есть опасность российского вторжения в феврале. "Сообщения о чем-либо другом неправдивы", - уточнила пресс-секретарь Белого дома. CNN даже удалило свой начальный твит с видео - но затем вернуло видео обратно с оговорками, а также был удален пост корреспондента CNN из Белого дома Наташи Бертран, где есть скриншоты с просьбой Зе к Байдену "успокоиться", - продолжила журналистка.

Теперь республиканцы требуют обнародовать стенограмму разговора Байдена и Зеленского.

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Так вот, я уверен, что это все чистая правда, которая подтверждает логику игры Байдена вокруг Украины, которую я в своих материал обозначил уже неоднократно.

Во что играет Байден с Украиной?

Читайте такжеУкраину ставят перед выбором, но люфт для маневра еще естьБайден играет в новый Карибский кризис, из которого он должен выйти грандиозным победителем. После чудовищного провала в Афганистане, Байден имеет слабые карты во внешней политике. И этими картами его лупят республиканцы. Осенью в США будут промежуточные выборы в Конгресс, которые по всем рейтингам выигрывают республиканцы. Ожидается, что демократы потеряют контроль над обеими палатами Конгресса. Дальше Байдену придется совсем несладко. Поэтому американскому президенту очень нужны убедительные аргументы в виде успехов к моменту промежуточных выборов.

Поэтому в духе легендарного фильма "Хвост вертит собакой" Байден начал информационную накачку "российского вторжения". Сливы американских спецслужб шли один за другим, но возникла проблема - Украина упорно не хотела пугаться.

Я думаю, что еще летом в Женеве Путин и Байден достигли неких рамочных соглашений, которые предполагали канву, в которой США и Россия будут последовательно двигаться, чтобы выйти к глобальным договоренностям по архитектуре безопасности в мире.

Читайте такжеЗачем Байден срочно звонил ЗеленскомуНо ключевой помехой на пути реализации этих договоренностей является Украина. В духе Чемберлена и Даладье, которые слили в 1938 году Чехословакию Гитлеру ради "мира во всем мире", Байден готов пожертвовать Украиной ради того, чтобы Путин занял нейтральную позицию в конфликте США с Китаем. Очевидно, что для США и лично Байдена сдача Украины закончится тем же самым, чем для Чемберлена и Великобритании закончилась сдача Чехословакии в 1938 году. Путин, как и Гитлер, будет играть свою игру. Причем, как и у Гитлера, геополитическая игра Путина связана с реваншем – то есть полной ревизией глобальной архитектуры безопасности после развала СССР.

Путин ведет себя так, как будто СССР восстал из пепла, потому нагло требует от США уступок в духе внешней политики Брежнева-Громыко. Путин понимает, что у него уникальный шанс именно сегодня, когда Байден слаб и через год ситуация может существенно ухудшиться для России по итогам промежуточных выборов в Конгресс. Поэтому он пытается реализовать свое преимущество в этот конкретный момент.

Давайте посмотрим на ситуацию чисто аналитически. Допустим, что вы Байден и Путин и понимаете, что ваши договорённости напрямую зависят от позиции Украины. Для Байдена Украина – это задний двор России, потому уступка по ней не выглядит критической. Похоже Байден предполагает, что даже в случае реализации Минска-2 у США останется достаточно инструментов влияния на Украину.

Где-то в такой же логике размышлял и Чемберлен, когда думал, что уступка Судетской области Гитлеру позволит сохранить мир в Европе. Однако, на самом деле, спустя полгода Гитлер уже делил вместе с Венгрией остатки Чехословакии, на обломках которой возникли марионеточное Словацкое государство и протекторат Богемии и Моравии. Эта пощечина от Гитлера окончательно убедила Францию и Великобританию в том, что Германия пойдет дальше, потому они подтвердили союзнические обязательств Польше. Которая спустя год после Мюнхена 1938 отказалась уступать Гитлеру. Так началась Вторая мировая война.

Читайте такжеИдея-фикс Путина: зачем в Кремле решили признать "ЛДНР"Так вот. Сегодня Зеленский упорно отказывается вести Украину по пути Чехословакии 1938 года. Украинский президент прекрасно понимает, что реализация Минска-2 закончится лично для него плачевно.

Минские соглашения были прописаны Порошенко настолько бездарно с точки зрения интересов Украины, что их реализация приведет к тому, что Россия получает прямой инструмент вмешательства в дела Украины. Минск-2 – это блокирующий пакет в руках Путина, который позволит накладывать ограничения на внутреннюю и внешнюю политику Украины, используя изменения в Конституцию, которые он добивается. Более того, 800 000 паспортов России, которые были розданы в ЛНР и ДНР дают России возможность постоянно вмешиваться в дела Украины под предлогом "защиты прав соотечественников". То есть, Порошенко подписав Минск-2 положил Украину на блюдечко с голубой каемочкой, а реализация соглашений запустит процесс углубления кризиса в Украине и превращения ее в огромную Боснию и Герцеговину. Потом последует углубление внутреннего кризиса, который закончится коллапсом государственности, гражданской войной и введением миротворческого контингента России под предлогом "наведения порядка". Эта модель была готова еще в 2014 году, но провалилась из-за трусости Януковича, который сбежал из Украины и сорвал план Путина по наведению порядка.

Теперь давайте посмотрим на ситуацию украинского кризиса в логике фактов.

Осенью 2021 Россия начинает медленно разворачивать группировку у границ Украины. В ноябре американские спецслужбы начинают делать вбросы о том, что Путин вот-вот нападет. Эти вбросы идут через американские и немецкие СМИ. Параллельно в Европе разворачивается энергетический кризис в Европе, который очень больно бьет по Украине. Россия ограничивает поставки энергетического угля в Украину и запрещает его транзит из Казахстана. Одновременно Россия уменьшает транзит газа через ГТС Украины. Заставляет Украину тратить больше своего газа на то, чтобы поддерживать необходимое давление в своей ГТС. В свою очередь, это ограничивает ее возможности использовать накопленный газ в хранилищах на отопление и выработку электроэнергии на теплоэлектростанциях, поскольку на складах недостаточно угля. На европейском рынке цены на газа на спотовом рынке достигают 2000 долларов. Это наносит огромный удар по европейским экономикам, но Украина начинает просто задыхаться, поскольку ее ресурсные возможности более ограничены. Однако, американские компании по-прежнему везут сжиженный газ в Азию, игнорируя Европу. Только во второй половине декабря 2021 года американцы перебрасывают 30 газовозов в Европу, что сразу сбивает цены на спотовом рынке Европы. Складывается впечатление, что американцы специально выжидали, чтобы ситуация стала слишком горячей, а демонстрация их усилий слишком эффектной.

Читайте такжеПочему большой войны в ближайшее время не будетВо второй половине декабря накал еще больше увеличивается. Путин предъявляет ультиматум США и требует пересмотреть архитектуру безопасности в Европе. Путин открыто угрожает США, если те не пойдут на уступки. Спустя две недели в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказывает делегации США, что ситуацию нужно откатить на уровень 1997 года и убрать тяжелое вооружение из восточноевропейских стран НАТО. Накапливание российских войск у границ продолжается, а Байден делает заявление, что НАТО не имеет обязательств защищать Украину. США, Великобритания, страны Балтии начинают передавать Украине противотанковые ракеты, "Стингеры" и другие виды легкого вооружения. Кстати, таким ходом Байден выбил почву из-под ног республиканцев, что демократы боялись передать Украине вооружения, как было в 2014–2015 годах при Обаме. Из Украины начинает бежать иностранный капитал, а курс доллара начинает повышаться. Еще в декабре украинские власти кулуарно попросили американцев уменьшить информационный накат по вторжению России, но администрация Байдена продолжала пулять угрожающими заявлениями о вторжении России. По моей информации, Вашингтон обещает снизить накал медийной кампании ближе к концу февраля. Кстати, я бы еще не исключал, что таким образом Бедый дом решил немного подпортить китайцам эффект от Олимпиады, которая совсем скоро начнется.

Поэтому логика устрашения Украины администрацией Байдена странная, если смотреть на нее с точки зрения дальнейших действий Вашингтона. Ну, ок, вы говорите, что Путин нападет на Украину, но при этом вы говорите, что защищать Украину не будете и введете какие-то санкции, которые пока сами не определили. В чем тогда угроза для Путина? Остановит ли его невнятная непубличная угроза? Или это письменные угрозы, которые администрация Байдена просила Россию не обнародовать?

Согласитесь, такие действия Байдена определенно не решают проблему снятия угрозы вторжения России в Украину.

Однако, если посмотреть на информационную кампанию Байдена в более широком контексте, то все станет на свои места.

Угрожающие предупреждения Байдена и его администрации о вторжении России в Украину адресованы не только Зеленскому по поводу Минска-2, который отказался пугаться, но и Европе, которая, как раз, пугается на раз-два.

Нагнетание ужаса вокруг Украины решает несколько стратегических задач США (тактические задачи самого Байдена и демократов мы рассмотрели уже выше).

Во-первых, запугивание Европы Путиным актуализирует потребность в воскрешении НАТО. Когда СССР развалился, то многие европейские страны перестали смотреть на НАТО как необходимый инструмент. Соответственно, отказывались вкладывать необходимые ресурсы в безопасность. Воскрешение России в качестве серьезной угрозы для Европы, восстанавливает потребность в НАТО.

Читайте такжеЧего не учел Путин, когда начал угрожать Украине войнойВо-вторых, это создает дополнительные инструменты давления США на Германию. Германия традиционно тяготеет к континентальной игре. В последние годы дрейф Берлина в сторону Китая и России становится все более явным. Товарооборот Китая и Германии приблизился к 250 млрд долларов в год. Неудивительно, что в конфликте США с Китаем по поводу Huawei Берлин занял жесткую позицию, что не намерен сворачивать сотрудничество с КНР в сфере телекоммуникаций. Это же касается и России. Путин делает ставку на развал Евросоюза, чтобы вернуть на авансцену концерт великих европейских держав, как это было после наполеоновских войн. Тогда архитектура безопасности была сформулирована на Венском конгрессе

В 1815 году почти на целый век определила архитектуру безопасности Европы. России проще договориться с крупными державами, прежде всего Германией и Францией, чтобы продвигать свои интересы в Европе, чем мучаться с Евросоюзом, где маленькие государства имеют инструменты защиты своих интересов. Поэтому Кремль расшатывает ЕС.

В этой ситуации Вашингтону важно удержать Германию в евроатлантическом лагере. А угрозы Путина дают Вашингтону хорошие аргументы для давления на немецкую элиту. По сути, они укрепляют позиции в Германии сторонников союза Германии с США.

В-третьих, угрозы Путина начать новый передел Европы актуализируют вопрос энергетической безопасности ЕС. Ограничивание поставок газа Россией в ЕС на фоне энергетического кризиса плюс угроза вторжения в Украину дает американцам карт-бланш на то, чтобы играть более активную роль в энергетике. Не случайно на фоне обострения отношений с Россией администрация Байдена начала переговоры с Катаром относительно поставок сжиженного газа в Европу. Австралия уже выступила с предложениями начать поставки газа в Европу. Наконец, сами США заинтересованы зайти на европейский газа со своим сжиженным газом. Агрессивная политика Путина на европейском театре дают США дополнительные аргументы в продвижении своих интересов в Европе.

Выводы:

Как я писал чуть выше, информационная война США относительно Украины напоминает фильм "Хвост вертит собакой". Внутриполитический контекст США требует от Байдена демонстрации легких побед. Логика действий администрации Байдена указывает на то, что Белый дом сознательно разжигает в информационном поле новый Карибский кризис-2. Его "героическое" тушение по идее должно дать Байдену внутриполитические бонусы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября 2022 года.

Читайте такжеКак Байден будет уговаривать Украину отказаться от части территорииПри этом интересы Украины администрация Байдена рассматривает как второстепенные, которыми можно пренебречь ради стратегических целей США.

Стратегические цели США на мировой арене лежат в логике противодействия Китаю. В рамках это геополитической игры Россия важна для Вашингтона. Хотя бы в качестве нейтрального наблюдателя. Немецкий вице-адмирал Ка-Ахим Шенбах, который был уволен после откровений в Индии относительно отношений с Россией, необходимости уважения Путина и невозврата Крыма, сказал правду. Ведь очень многие представители европейской и американской элиты мыслят похожим образом.

Поэтому Байден готов пойти на сделку США и России в духе пакта Молотова-Риббентропа. Тем более, что в 1972 году Никсон и Мао Цзэдун уже делали подобный кульбит в треугольнике США-Китай-СССР. Теперь изменился баланс сил в рамках этого треугольника, и Россия оказалась в роли Джокера, который может качнуться, как в сторону Китая, так и США. Для Путина важно уважение, то есть признание со стороны США статуса России, как равноценного игрока на мировой арене. США важно окружение Китая системой региональных союзов, который уменьшит глобальные амбиции Пекина. Пекину важно не допустить глобальной изоляции Китая и обеспечить стабильность работы экономики и доступ на мировой рынок. При этом Китаю критически важно вернуть Тайвань, чтобы завершить собрание земель, потерянных в XIX–XX веках.

В этом плане, хотя для США утеря Украины не критична, но украинский кризис может запустить критические процессы, которые будут иметь глобальные последствия для всей мировой архитектуры безопасности.

Если сделка США и России провалится, а Путин решится на широкомасштабное вторжение в Украину, то Вашингтон может очень даже выиграть от такого сценария. Ведь тогда американцы с помощью Украины будут делать то, что Россия сегодня делает относительно Украины с помощью ОРДЛО. То есть изматывает ресурсно, чтобы через ослабление экономики достичь коллапса государственности, который сформирует более сильные позиции в регионе.

Украина не может забрать ОРДЛО, потому что Россия имеет огромные ресурсы, чтобы не допустить окончательной победы Украины военным путем.

Точно также, Россия не может забрать Украину без согласия США и их союзников в Европе, потому что ресурсы Запада намного больше, чем у России, чтобы не допустить ее окончательной победы.

Это очень простая схема и все маневры Путина достаточно легко читаются. Поскольку они зеркально уже отработаны на ОРДЛО.

Поэтому Украине надо развязаться с ОРДЛО, чтобы перестать воспринимать шантаж Путина. Украина не может вернуть оккупированные территории Донбасса через Минск-2 без потери субъектности. Имплементация положений Минска-2 в Конституцию Украины установит контроль России над внутренней и внешней политикой Украины. Как минимум, даст России блокирующий пакет. И Украина на долгие годы, если не десятилетия будет обречена стагнировать в качестве Боснии и Герцеговины Восточной Европы.

Поэтому нужно поддержать Зеленского в намерении не имплементировать Минск-2. Если Путин решится на большую войну с Украиной, то Запад будет обязан поддерживать Украину, поскольку победа Путина уничтожит всю архитектуру безопасности в регионе. Поражение Украины нанесет мощнейший удар по международным позициям США, поскольку станет аргументом для колеблющихся стран, что Вашингтон не способен выполнять свои обязательства и не может защищать своих союзников в критические моменты. Я даже не говорю о том, что уничтожение суверенитета Украины будет катастрофическим ударом по системе нераспространения ядерного оружия. Кроме того, персонально для Байдена и демократов США коллапс Украины будет мощнейшим ударом в противостоянии с республиканцами, которое наверняка приведет к потери контроля не только над обеими палатами Конгресса, но и на президентских выборах.

Все эта должна Украина говорить Вашингтону. Мы не обязаны совершать самоубийство украинского государства ради тактических ходов Байдена.

Альтернатива? Украине необходимо развязаться от Минска-2. Украина должна заявить, что не намерена решать вопрос ОРДЛО военным путем. Дальше внести в Конституцию положение о том, что ОРДЛО может быть возвращено в состав Украины, когда вызреют соответствующие международные условия. Именно так действовала ФРГ относительно ГДР. Почему Украина не может поступать точно также? В рамках такой логики Украина может возобновить полноценные экономические отношения с ЛНР и ДНР. Короче говоря, Украине некуда спешить с ОРДЛО. Россия не может заставить Украину забрать оккупированную территорию на своих условиях. Россия может даже аннексировать ЛНР и ДНР, признать их как независимое государство, но для Украины эти сценарии звучат лучше, чем возврат ОРДЛО на условиях России.

Читайте такжеПоставки оружия в Украину: схема выстроенаКроме того, после того, как Украина уже несколько раз получила от США и европейских стран ответ, что в ближайшее время ей не намерены предоставлять статус члена НАТО, то абсолютно очевидно, что Киеву нет смысла педалировать эту тему. Если США и Европа не готовы сегодня принимать Украину в НАТО, то Украине нет никакого смысла драконить Россию этой темой.

Надо заявить о нейтральном статусе Украины на ближайшие 20 лет с правом пролонгации. И чтобы этот статус подтвердили все великие державы и дали гарантии безопасности Украины. Например, в таком формате, как перед Первой мировой войной имела Бельгия от Великобритании. Если Россия откажется и от такой схемы, то Украина должна просто принять тот факт, что она всегда будет бороться за свое существование. Как Израиль борется с 1948 года. Придется радикально укреплять свой ВПК, выстраивать систему двухсторонних союзов и т.д. Россия просто не оставит других вариантов.

В любом случае, украинцы должны понять, что конечное решение по поводу нашей судьбы будем принимать мы сами. Если Украину будут заставлять имплементировать Минск-2 в Конституцию Украины, то конкретные народные депутаты будут нажимать кнопки в зале Верховной Рады. Офис президент и сам Зеленский также не уйдут от ответственности, если дрогнут под напором Запада и России.

Сегодня Украина стоит перед простым и одновременно очень сложным выбором - она может выбрать судьбу Чехословакии 1938 года, Финляндии 1945 года, Австрии 1955 года, Южной Кореи 1950 или Израиля 1948 года. Любой выбор определит нашу судьбу на десятилетия вперед. Именно сегодня решается вопрос – стала ли Украина зрелой нацией или обречена и дальше быть строительным материалом для империй.