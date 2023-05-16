Зачем бункерный дед решил лупануть по Киеву 6 Кинжалами

Пока самое логичное объяснение ночного обстрела: бункерный дед прочитал, что в Киеве бегемота выпустили в летний вольер, и от зависти дал команду обстрелять зоопарк.
Ибо.
На 16-17 мая анонсировали приезд в Украину спецпредставителя Китая. И вот накануне бункерный дед решил лупануть по Киеву 6 "кинжалами". Чего вдруг? От избытка чувств? Это такой салют в честь высокого гостя?
У меня нет версий - это согласовано с Китаем или в пику ему. Можно вспомнить, что после визита императора Си, который запретил баловаться ядерным оружием, Пу заявил, что передаст бонбочки пюреру.
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Если предположить, что обстрел был согласован для подачи "хотите, чтоб это прекратилось, давайте разговаривать", то наше ПВО этот план сломало. И теперь высокий гость в неудобном положении. Причина неудобного положения - в Москве, которая переоценила свои силы. Это припомнят.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире.
Если же не согласован - в Пекине увидят, что дед неконструктивен и явно проигрывает, Украина с ним начинает справляться. Значит, самое время заняться форматированием деда, пока он окончательно все не испортил.