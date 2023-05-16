Если предположить, что обстрел был согласован для подачи "хотите, чтоб это прекратилось, давайте разговаривать", то наше ПВО этот план сломало.

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Копытько объяснил, зачем бункерный дед решил лупануть по Киеву 6 Кинжалами / скриншот

Пока самое логичное объяснение ночного обстрела: бункерный дед прочитал, что в Киеве бегемота выпустили в летний вольер, и от зависти дал команду обстрелять зоопарк.

Ибо.

На 16-17 мая анонсировали приезд в Украину спецпредставителя Китая. И вот накануне бункерный дед решил лупануть по Киеву 6 "кинжалами". Чего вдруг? От избытка чувств? Это такой салют в честь высокого гостя?

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У меня нет версий - это согласовано с Китаем или в пику ему. Можно вспомнить, что после визита императора Си, который запретил баловаться ядерным оружием, Пу заявил, что передаст бонбочки пюреру.

Если предположить, что обстрел был согласован для подачи "хотите, чтоб это прекратилось, давайте разговаривать", то наше ПВО этот план сломало. И теперь высокий гость в неудобном положении. Причина неудобного положения - в Москве, которая переоценила свои силы. Это припомнят.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире.

Если же не согласован - в Пекине увидят, что дед неконструктивен и явно проигрывает, Украина с ним начинает справляться. Значит, самое время заняться форматированием деда, пока он окончательно все не испортил.

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