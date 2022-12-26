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Зачем Байден говорит о возможности встречи в бункерным дедом

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

26 декабря 2022, 09:14
Часть американского и европейского истеблишмента боится развала России, как страшного сна.
Путин, Байден
Встреча Путина и Байдена: это возможно? / ua.depositphotos.com и УНИАН

Байден заявил о возможности переговоров с Путиным. Неужели Запад уже готов вести переговоры с текущим режимом в Кремле?

Очевидно, что существует язык политики, который предполагает возможность всегда оставлять путь для переговорного процесса. Белый дом и большинство его спикеров указывают на то, что не видят готовности России к таким переговорам, но никогда не закрывали для них возможности. Впрочем, они выдвигали определенные условия для таких переговоров, которые, в частности, будут отражены в "Формуле мира" от Зеленского - деоккупации Украины, наказания виновных, репарации и ряда других моментов, чтобы можно было бы хотя бы начать какие-то предметные переговоры с Россией.

То есть других вариантов для переговоров нет - лишь деоккупация. А в нашем понимании - это по крайней мере освобождение территорий по состоянию на 1991 год. Как по мне, это будет только началом переговоров, дальнейшие будут продолжаться уже с пост-Россией, то есть теми государствами, которые образуются на территории нынешней РФ после свержения режима Путина и будут касаться репараций.

Часть американского и европейского истеблишмента боится развала России, как страшного сна. Недавняя статья Кисинджера - это, фактически, публичное проявление этих страхов. Но такая позиция на данный момент теряет свою опору, поскольку все больше американцев убеждаются в том, что сохранять Россию в имеющихся границах означает оттягивать во времени завершение войны.

Потому что тогда мы получим перемирие и через двадцать лет снова столкнемся с новой фазой войны, но тогда эта война уже может быть не на территории Украины, а, например, Польши, Прибалтики, причем с еще большей силой (возможно, даже с применением ядерного оружия) и США придется принимать в ней участие. Поэтому, как по мне, на данный момент больше сторонников того, что Россия должна прекратить свое существование как государственное образование, становится все больше. И сегодня это является если не главной, то одной из основных позиций, которые присутствуют в американском истеблишменте.

Виталий Кулик, специально для Главреда

Джо Байден
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