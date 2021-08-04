Почему дело Чауса не приведет к глобальным последствиям

Экс-судья Николай Чаус / УНИАН

Сама история вывоза Чауса из Молдовы, где уже открыты уголовные дела и доказано, что к этому имеют отношение работники ГУР Украины и дипломатических служб – это международный скандал.

Понятно, что без приказа высшего руководства страны это было бы невозможно сделать. А с учетом того, кто назначает ГУР и занимается СБУ, то все дороги ведут к Зеленскому. Тем самым эта ситуация бросает на него тень и теперь ему придется как-то гасить этот скандал.

Появление Чауса на территории Украины непонятным образом – это, что называется, его легализация. Для власти лучше, если он будет в юрисдикции СБУ, потому что СБУ подконтрольно Банковой. И то, что он до сих пор находится у СБУ под видом уголовных дел, которых пока никто не видел, говорит о том, что власти хотят замять этот скандал - инструментарий для этого есть.

Молдова как участник скандала поставила в известность Вашингтон, Лондон и Брюссель о произошедшем. Однако на Молдову есть и рычаги воздействия в Украине, потому что она по многим параметрам зависит от нас. Прежде всего, в экспорте продукции в Россию и по вопросу Приднестровья. Потому нынешнюю ситуацию могут попытаться "сторговать" в этом ключе, потому что до Чауса скандал нарастал, но теперь начнутся вопросы. Собственно, как и всегда – сначала придумали себе проблему, и потом начинают ее решать.

Никаких последующих кадровых ротаций в провинившихся спецслужбах не будет, так как они уже произошли – в частности, был глава службы разведки и произошли большие ротации в СБУ (после чего и появился Чаус).

Реклама

Читайте такжеОшибка исполнителей: эксперт объяснил, почему СБУ и НАБУ сцепились из-за ЧаусаНе думаю, что дело Чауса может обсуждаться во время визита Зеленского в Вашингтон – это слишком мелкий вопрос, максимум его могут обсуждать разве что на уровне дипломатов. Он, скорее, проблема двусторонних взаимоотношений Молдовы и Украины. НАБУ, которое ассоциируют в Украине с влиянием США, своими претензиями к Чаусу всего лишь пытаются показать имитацию бурной деятельности.

Чауса при этом могут даже посадить, однако вряд ли это то дело, о котором можно будет говорить как о показательной борьбе с коррупцией. Понятно, что Банковая хотела бы, чтобы Чаус сказал, что лично Порошенко отдавал ему какие-то указания. Но цепочка посредников на самом деле была гораздо более длинной, многие из них уже не находятся в стране и недосягаемы для украинского правосудия.

Лично для Зеленского также не будет никаких последствий, так как дело Чауса - это лишь очередной эпизод в череде провалов. Оно, конечно, не сильно помогает президенту, но оно явно не станет толчком к более серьезным вещам вроде импичмента или создания ТСК.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда