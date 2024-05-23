За Тайвань не вступится никто

Что может остановить китайского диктатора от мечты всей его жизни? Санкции?

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Китай идет войной на Тайвань / Коллаж: Главред

Китайские коммуняки в стиле русских начали масштабные военные учения, окружая крохотный Тайвань со всех сторон. Сделать это китайцам не составило труда, ведь страна площадью с нашу Одесскую область. Напомним, русские начинали свои военные операции в Украине, да и не только, именно с таких "учений" - когда войска передислоцируются в боевой готовности к границам жертвы. И по одному приказу, обычно после какой-то наигранной провокации, учения резко становятся началом стремительной и уже подготовленной операции.

В нашем случае в конце февраля 2022 года "украинские неонацисты" якобы обстреляли какую-то хибару - пограничный пункт россиян. Ну и, конечно же, пригород Донецка. В случае Китая возможен casus belli, когда Тайвань якобы затопит какой-то китайский катер. А дальше дело техники и пропаганды, которая в Китае налажена, как часики…

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Пекин объявил старт учений всего через три дня после инаугурации президента Тайваня, назвав его "сепаратистом" и "нарушителем спокойствия". А сегодняшнее заявление министра иностранных дел Китая Ван Венбина ставит все точки над "ё" - Китай открыто угрожает Тайваню. Защитникам независимости острова обещают "разбитые головы" и "потоки крови". Очень похоже на объявление войны…

Здесь стоит подчеркнуть, что ситуации Тайваня и Украины поразительно похожи. Правда, Тайвань откололся от китайских коммунистов намного раньше, чем Украина от российских. Страна шагнула далеко вперед в демократическом и экономическом развитии. Впрочем, со стороны агрессора нарративы идентичны - "один народ", "один язык" и "сепаратизм".

Инфографика: Тайвань / инфографика: Главред

Но есть и колоссальное отличие между Тайванем и Украиной - это банально география. Украина - самая большая страна Европы. И если на восток от нас - тоже дикари, то на запад - с оговорками, но наши друзья. Которые нам помогают - так или иначе. И логистика у нас попроще - суша, а не море. И расстояния поменьше. Да и где у Тайваня друзья? За океаном...

Нет никаких сомнений: если экономический и военный монстр Китай, изучив опыт российско-украинской войны и имея строжайшую дисциплину в своем обществе и в армии, захочет захватить Тайвань, он это сделает - и не за годы.

Ключевой вопрос - кто с оружием в руках вступится за Тайвань? Кто в случае начала военной операции отправит войска на далекий остров? Сколько можно отправить оружия на окруженный китайцами остров - по воздуху и по морю? Кто ударит в ответ по Китаю ядерными ракетами, защищая воюющий Тайвань, не боясь эскалации и начала полноценной межматериковой Третьей мировой?

Похоже, никто…

Китай это прекрасно понимает - план давно просчитан. Что может остановить китайского диктатора от мечты всей его жизни? Санкции? Как показывает практика, для авторитарного государства санкции не страшны. А диктатор всегда выберет "священную" войну, а не экономическое благополучие. Китайцы потерпят - и не такое терпели. Пропаганда всё отполирует - благо, россияне схему обкатали.

…Хорошие времена рождают слабых людей. Слабые люди создают трудные времена. Так писал Платон больше двух тысяч лет назад. Времена изменились - человечество изменилось и обросло гаджетами, но эта истина осталась обжигающе правдивой и прикладной в наши дни.

Слабость и трусливость глобальных лидеров дали поднять головы обнаглевшим головорезам. И время для таких операций сейчас - идеальное.

Так что стол накрыт, блюдо подано, а столовые приборы у Си уже в руках.

Тарас Сидоржевский, главный редактор Главреда

Кто такой Тарас Сидоржевский? Тарас Сидоржевский – главный редактор сайта Главред, украинский журналист. Окончил филфак НПУ им. М. П. Драгоманова в Киеве по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал редактором в ряде украинских интернет-изданий. Пишет о политических событиях в Украине и мире.

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