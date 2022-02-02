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По примеру Финляндии: что будет после отмены призыва

Леонид Поляков
Военный эксперт, экс-замминистра обороны Украины
2 февраля 2022, 19:23

Усиленный способ подготовки вместо формального призыва дает возможность в течение недели-двух развернуть штат Вооруженных сил в десять раз больше, чем в период военного времени.

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В Украине хотят отменить обязательный призыв на срочную службу / УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отмене призыва на срочную военную службу. Теперь Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект по этому поводу.

Формулировка такая, что это скорее указание, то есть видение президента как Главнокомандующего. Очевидно, что кто-то из экспертов его убедил и наконец, после того, как по меньшей мере лет 20 этот вопрос обсуждался, решили к этому относиться серьезно.

Сейчас речь идет о том, что вместо устаревшей советской модели призыва, то есть когда забирали в армию, ввести обязательную систему интенсивной краткосрочной подготовки без изменения правового статуса гражданина.

То есть они не живут как солдаты в казармах, их не забривают, они прибывают к общежитий, проходят интенсивную подготовку, затем проводят слаживание в составе спецподразделений (роты, батальона, и тому подобное), после чего периодически прибывающих из резерва.

Например, в Финляндии и других странах, которые должны быть готовы к быстрой мобилизации против значительной численности противника, в течение полугода-года (в зависимости от профессии) направляют около 80% молодых людей на подготовку в качестве военных специалистов, после чего их зачисляют в резерв.

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Но там они не выполняют приказы, а находятся на базах подготовки, живут в общежитиях и основная их задача - овладеть военной специальностью и затем периодически, в зависимости от специальности, через два-три года прибывать на базы воинских частей на обучение.

То есть отличие в том, что они как были гражданскими, так и остаются, ведь военная компонента там небольшая - в основном, это флот, авиация и отдельные кадровые сухопутные части.

Но такой способ подготовки вместо формального призыва, который был у нас, дает возможность в течение недели-двух развернуть Вооруженные силы в десять раз больше, чем их штат в период военного времени.

Читайте такжеВ Украине отменят призыв на срочную военную службу - указ ЗеленскогоОчевидно, что-то похожее предлагают сделать и в Украине. И если Украина наконец смогла ввести территориальную оборону, то сможет теперь перейти и к реально подготовленному резерву, а не бумажному. И это будет гораздо эффективнее, чем иметь на учете неподготовленных людей и потом очень долго проводить подготовку, мобилизацию, слаживание, предусмотренных постсоветской системой.

Иными словами, эта система предполагает более профессиональную армию. Но поскольку численность против врага существенно уступает (в 3,5 - 4 раза), а фактор времени очень важен, Украине придется выбирать - воевать ли только армией мирного времени, потому что система резерва требует длительного времени на мобилизацию и 2,5 миллиона мобилизовать будет не очень просто и быстро.

При этом изменение системы призыва позволит быстро мобилизовать не менее 1 миллиона человек, но этого все равно пока может быть мало.

Леонид Поляков военный эксперт, экс-заместитель министра обороны Украины, специально для Главреда

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контрактная армия новости Украины призыв
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