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За что воюет Израиль и за что воюет Украина

Виталий Портников
22 июня 2025, 23:39
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Если Иран или ХАМАС хотят изгнать и убить всех евреев, Россия хочет избавиться прежде всего от тех, кто считает себя украинцами.
За что воюет Израиль и за что воюет Украина
Поэтому право Израиля на существование - это и наше право на физическое существование / Коллаж: Главред, скриншот, ua.depositphotos.com

Давайте разберемся, за что воюет Израиль и за что воюет Украина. Чтобы понимать как аналогии, так и общие риски.

Израиль воюет за то, чтобы евреи остались на своей исторической Родине, куда им так тяжко удалось вернуться после разгрома Иудеи римскими армадами. Враги Израиля и еврейского народа всегда отказывали евреям в праве на эту государственность - и вместе с этим не желали видеть евреев среди самих себя, доказательством чего стали преступления средневековья, Холокост и изгнание евреев из арабских стран. С точки зрения этих людей, единственным комфортным местом для еврейского народа остается Аушвиц.

Не стоит объяснять, что гибель Израиля стала бы катастрофой для каждого еврея - даже для тех, кто с отвагой полезных идиотов держит чужие флаги на антиизраильских демонстрациях. Потому что каждый из нас вырос в мире, где Израиль остается страной последнего шанса в ситуации, если наши соседи снова решат, что мы являемся для них нежелательными элементами. Может ли такое произойти? Конечно, мир меняется с неслыханной скоростью в сторону прошлого. Поэтому право Израиля на существование - это и наше право на физическое существование. И соглашаться с тем, что страна, которая обещает уничтожить Израиль одной ядерной бомбой, будет ее иметь, не будет никто.

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Вместе с этим евреи - в этом наша сила и слабость - за тысячелетия после римского нашествия смогли построить модель национального выживания вне государственных границ и вне своей земли. И все эти тысячелетия украинцы продолжали жить на своей земле, придерживаться собственных традиций, говорить на собственном языке. Да, при этом у них долгое время не было своего собственного государства, но они крепко держались за землю и язык - и в конце концов в ХХ веке дважды использовали шанс создать собственное государство.

Враг, который хочет уничтожить это государство, отказывает украинцам в самом праве на собственное сознание и цивилизацию. Если Иран или ХАМАС хотят изгнать и убить всех евреев, Россия хочет избавиться прежде всего от тех, кто считает себя украинцами, а остальных запугать и "превратить" в россиян, поставить точку на украинской идентичности, языке и культуре. Но при этом украинцы, несмотря на большую диаспору - вовсе не нация рассеяния, даже диаспора всегда крепко держалась за реальную украинскую землю, а не за мечту об Иерусалиме, как у евреев. Зачем украинцу мечтать о Киеве, когда он испокон веков в Киеве?

Поэтому задача украинцев - ни в коем случае не потерять Украину. Не дать врагу, который десятилетиями навязывал здесь чужой язык, культуру и историю, кроваво торжествовать на украинской земле.

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Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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