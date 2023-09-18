За что не могут простить Шуфрича

Шуфрича до сих пор не могу простить за то, что его подчиненные уморили нильского крокодила Годзиллу.
Если кто не помнит, летом 2007 года он сбежал из зоопарка в Мариуполе и полгода жил в пруду ТЭЦ "Азовстали". Тогда же местное МЧС (которое по какой-то нелепой случайности возглавлял тогда Шуфрич) запустило операцию по его поимке. Однако все последующие полгода Годзилла многократно выбирался из ловушек и ловко ускользал от миньонов глупого Нестора.
В конце ноября из-за наступивших холодов Годзилла вялым, и только тогда людям Шуфрича его удалось изловить.
Они зачем-то увезли его в Донецк, связали ему лапы и морду скотчем и бросили в ванну с водой ("он же крокодил!"). Годзилла в таком положении, естественно, утонул.
Тогда многие (включая меня) сочли, что люди Шуфрича убили крокодила не по природной тупости (хотя этого тоже нельзя исключать), – а из мести, так как в долгой эпопее с поимкой Годзиллы глупость, бездарность и некомпетентность Шуфрича отразились буквально как в капле воды.
Впоследствии в Мариуполе Годзилле установили памятник с табличкой: "Годзику мариупольскому".
Интересно, кстати, какова оказалась судьба этого монумента? Существует ли он до сих пор? Или оккупанты его снесли?
Ну а то, что спустя столько лет Шуфрича хотя бы по касательной настигла заслуженная кара, я считаю справедливым. (Хотя, конечно, судить его будут не за крокодила).
Кто такой Иван Яковина
Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.
Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.
С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.
Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.