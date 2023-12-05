У наших защитников возникает очень опасный для Украины вопрос "за что мы воюем?!".

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Украина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 24-я ОМБр

32 года независимости трудно складывается судьба украинского народа. 31 год до войны украинцы выживали, а с началом войны их начали убивать. Те кто привел эту войну в Украину, бежали и повывозили своих детей. Кое-кто остался и продолжает воровать и поучать морали украинцев. Сейчас они выписывают удивительные мобилизационные законы обрезая Украину на демографическую катастрофу. Но себя родненьких и своих потомков прячут от фронта подальше. Долгий разговор.

Где здесь у нашего общества место для оптимизма и радостей?!

В 90-е годы советская номенклатура переоделась в национальную элиту, не понимая назначения Национальной аристократии в демократических условиях. Они не способны были это понять, потому что до сих пор не понимают что такое демократия и зачем вообще она нужна.

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Зато постсоветская номенклатура породила в своих недрах своих потомков - олигархию, которая опирается на диктатуру бюрократии.

Демократичные декорации фасада на стенах старого здания Государственной советской системы только создают иллюзию радикальных изменений. Иллюзию уже осуществленного перехода от советской тоталитарной/авторитарной системы - к Демократической. На самом деле те сдвиги, которые произошли за годы независимости, позволили Украине перейти от тоталитаризма - к многопартийному патрональному авторитаризму. И построить клептократическую коррупционно-олигархическую экономику. Это вместо рыночной экономики.

От управленческой системы россии украинский его отличает только то, что в скрепной выстроен патрональный персонифицированный авторитаризм. Который сейчас уже эволюционировал в рафинированный тоталитаризм и деспотию. Счастье в Украине, с нашим народом, обществом - такое невозможно.

Однако подобный конструкт политически-экономической системы составил условия для развития сословного (сословного) общества. С разбалансированным распределением по социальным слоям по экономическому состоянию.

Примерно:

* 0,001% - очень состоятельные (олигархи);

** 5% - состоятельные;

*** 10% - средний класс;

**** 80% - бедные;

***** 4,9% - нищета

В сословном диаметрально полюсном обществе не может идти речи о демократии и балансе справедливости. Первые две группы (олигархи и состоятельные) формируют элиту (аристократию) страны. Но их воспитание, образованность, общественная зрелость и качество - не позволяет этому сброду выполнять функцию элиты в общественной жизни по определению.

Стержневой чертой, присущей элите западной демократии, является присущая аристократу забота об общественном благе. В аксиологической, ценностной шкале приоритетов таких личностей - забота об общественном благе стоит на Первом городе. 97% украинской элиты вообще неизвестно, что такое общественное благо. Им омрачает мозг только собственный интерес, патологическая жажда и эгоизм. Так какая же это элита - аристократия?!

Поэтому украинцам не следует удивляться постоянным коррупционным скандалам и мародерству даже во время войны. Не следует удивляться, что реформы и борьба с коррупцией происходят в Украине из под палки США и Евросоюза. Не следует удивляться, что борясь с коррупцией, Рада отказывается отменить "правки Лозового". Правки которые позволяют закрывать уголовные дела по мега-ограблению Украины.

Но мы упорно идем в Евросоюз и НАТО. Вряд ли страну такого произвола примут в цивилизованные структуры. Поэтому желанную украинцами интеграцию в Евросоюз и НАТО - нам блокирует феодальная элита коррупционеров.

Здесь разговор очень долгий.

На фронте сложилась парадоксальная ситуация. Наши защитники-герои знают "против" чего и кого они воюют - против России и Путина. Но не понимают "за" что они воюют. Потому что хорошо знают, что в Киеве и городах "элита" перманентно сосредоточена на коррупции и воровстве. Они во время войны строят дороги, стадионы, покупают барабаны и сковородки. Тратя на всю эту глупость во время войны бешеные средства, которые в итоге распихивают по своим карманам. Это когда на фронте не хватает вооружения и многое другое. Но желанной украинскими героями-патриотами Украины они точно не строят. Поэтому у наших защитников возникает очень опасный для Украины вопрос "за что мы воюем?!".

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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