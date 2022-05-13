Юродивый Медведев, или Почему Россия не посмеет нанести ядерный удар

Медведев должен нести ахинею о ядерном оружии только по одной причине, и причина эта - самосохранение / Reuters

Дмитрий Медведев сделал жесткое заявление о ядерном оружии и о том, как Россия уже направляет его на весь цивилизованный мир.

Когда я слышу подобные заявления, я не могу избавиться от ощущения не только клоунады, но и полного дежавю. Забегая наперед, я скажу: персонально я не верю ни в какое ядерное оружие. Ни от Путина, ни, тем более, от Медведева.

А теперь нужно немного погрузиться в историю, чтобы понять роль "Димона" в русской истории. Ни для кого не секрет, что для Путина одним из главных образцов является Иван Грозный. Как говорит один мой знакомый:"Путин - это очень скучный Иван Грозный". Но кроме скучности он имеет еще одну особенность, которая его отличает от Грозного - он не умеет выдумывать, он много в чем эпигон, такой себе реконструктор, который не пробует что-то создать новое, он повторяет и заново пробует переживать чужую историю, чужие истории (то же касается и воспроизведения Сталина, воспроизведения второй мировой др).

Но вернемся к Ивану Грозному. Я не буду здесь много говорить о культуре юродства в которой он жил и которая на самом деле сформировала тот тип российской власти, которая существует уже четыреста лет.

Сейчас стоит лишь дать цитату А. М. Панченко из книги "Смех в древней Руси": "Грозный создал особую концепцию царской власти. Царь как бы изоморфен богу, царь ведет себя "аки бог", и подданные не смеют обсуждать его уступки. Поэтому "поведение Грозного — это юродство без святости, юродство, не санкционированное свыше, и тем самым это игра в юродство, пародия на него... Для тех современников, которые были свидетелями поведения Грозного, этот игровой элемент мог сниматься: для одних он мог ассоциироваться со стереотипами житийного мучителя или античного тирана, для других же — с колдуном, продавшим душу дьяволу и живительным в вывороченном мире. Оба таких "прочтения" переводили поведение Грозного из игрового в серьезный план". Это если кратко и упрощенно для понимания того, как построена власть в России на протяжении последние четырех веков. Все русские цари так или иначе жили в этой парадигме.

Так вот, у Ивана Грозного был период, когда он отрекся от престола и на московский трон посадил потомка Чингизов Симеона Бекбулатовича. Причин такого странного шага есть несколько: простить все свои старые долги, уничтожить ряд неугодных бояр и, наверное, самая важная - пророчество придворного астролога, что в этом году умрет царь.

Читайте такжеОтчаяние "мебели" Путина, или Зачем Медведев снова угрожает миру ядерной дубинойНи Грозный, ни Бекбулатович, как известно, не умерли, астролог хотел убежать, но его поймали и сожгли, а потом Грозный вернулся в Москву, дав большие вотчины Бекбулатовичу, который до смерти Грозного был князем Тверским и катался, как сыр в масле. Между прочим, в начале войны была сломана телефонная книга Кремля и там есть огромный раздел "гадалки".

А вот после смерти Грозного и начала смуты, каждый следующий царь видел в Бекбулатовиче конкурента и потому сначала у него все забрали, а потом, по византийской традиции, то ли оскопили, то ли ослепили.

К чему я все это веду? Медведев, или Димон Бекбулатович, хоть что-то значит, пока жив Путин. Медведев должен нести всю эту ахинею только по одной причине, и причина эта - самосохранение. Он хочет быть воинственнее Кадырова, Соловьева и других вместе взятых. Только так он может рассчитывать на свое тверское княжество. В его заявлениях нет ничего от реальной политики. Это барахтанье мыши в молоке: если повезет, то взобьется масло.

А потому, все его разговоры о ядерном ударе, это разговоры юродивого, который хочет выжить, а не тонкая игра Путина. Путин и сам боится ядерного оружия, потому что он очень крутой парень с очень тонкой кожей, как сказала о нем Хиллари Клинтон.