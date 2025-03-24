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Юрий Карасев: российский ГРУшник, финансовые тени коррупции и обход санкций

Николай Пимоненко
24 марта 2025, 13:01обновлено 24 марта, 14:34
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На фоне российской агрессии против Украины и усиления международных санкций имя Юрия Анатольевича Карасева все чаще связывают с коррупционными схемами, финансированием военно-промышленного комплекса (ВПК) России в обход санкций и возможными связями с военной разведкой. Является ли Карасев успешным банкиром или исполнительным звеном в системе, которая поддерживает войну, обходит глобальные ограничения и параллельно грабит собственных граждан? Возможно это боевой ГРУшник, который надел дорогой костюм и приобрел диплом банкира? Этот материал попытается пролить свет на темные стороны его деятельности.

Юрий Карасев: российский ГРУшник, финансовые тени коррупции и обход санкций

Юрий Карасев - загадочная личность, чья биография остается преимущественно неизвестной широкой общественности. В сети мало информации о биографических данных, а та что есть указывает на то, что по антропометрическим данным, образованию и специальности никоим образом не вписывается в банковский сектор российской экономики. Его имя периодически всплывает в связи с рейдерскими схемами в России, однако отсутствие официальных данных затрудняет создание полной картины его деятельности. По неподтвержденным сведениям, Карасев является организатором или ключевым участником операций по захвату компаний, используя для этого сложные схемы с оффшорными структурами. Такие методы позволяют ему оставаться в тени, действуя через подставных лиц или компании, которые трудно проследить. Отсутствие прозрачности лишь подогревает подозрения о масштабе его влияния в мире корпоративного рейдерства.

Так, в 1980 году Карасев вступил в ряды вооруженных сил рф и в 1985 году окончил Военный инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского, по направлению военный инженер-математик, специальность "Математическое обеспечение автоматизированных систем управления".

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В период с 1991 года по 1995 год занимал различные должности в коммерческих банках на различных должностях, а в конце 1996 года возглавляет правление коммерческого банка "Металлург", который в дальнейшем станет прикрытием и инструментом легализации средств, полученных от рейдерства и бандитизма.

При этом, по информации некоторых российских баз данных оставлены записи о прохождении службы Карасевым в период с 1985 по 1992 год в военных подразделениях ГРУ.

Кроме того, принадлежность Карасева к ГРУ косвенно подтверждает сайт агрегатор банковских российских учреждений, где в справочной информации указано, что банк возглавляет бывший сотрудник ГРУ.

Имеет двух сыновей Егора и Артема, которые также находятся в органах управления банка и являются учредителями финансовой компании "Биллион".

Банк "Металлург": Фасад, инструмент ГРУ или легализация рейдерства?

Банк

Коммерческий банк "Металлург", возглавляемый Карасевым, позиционирует себя как скромного игрока на российском финансовом рынке. Однако эксперты все чаще обращают внимание на то, что такие учреждения могут быть не просто бизнесом, а инструментами в руках ГРУ. После аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Запад наложил на Россию беспрецедентные санкции, направленные на ограничение доступа к технологиям и финансовым ресурсам. В ответ Москва развернула сложную сеть для их обхода, и банк "Металлург" может быть одним из ее звеньев. Возможно поэтому банк оставался без внимания и санационных ограничений вплоть до 12 декабря 2023 года.

По информации аналитиков, такие банки часто выступают посредниками в финансировании компаний, связанных с ВПК. Например, через предоставление кредитов или инвестиций фирмам, которые поставляют компоненты для производства оружия. Более того, использование подставных компаний в странах со слабым контролем санкций - таких как некоторые государства Центральной Азии или Ближнего Востока - позволяет скрывать движение средств.

Кроме того, Юрий Карасев в узких финансовых московских кругах известен как хладнокровный рейдер, обнальщик и участник многих схем по легализации и отмыванию средств, полученных преступным путем, за что неоднократно отделывался лишь штрафными санкциями Центрального российского банка.

Юрий Карасев: российский ГРУшник, финансовые тени коррупции и обход санкций

В частности, скандал вокруг рейдерского захвата одного из старейших предприятий России "Московского завода счетно-аналитических машин им. Калмыкова" ("САМ"), входившего в перечень стратегически важных предприятий России. Кроме этого, завод имеет и другую, важную для нынешних времен привлекательность, а именно располагается он на нескольких гектарах земли, которая расположена практически в центре Москвы. Именно этот факт и привлек внимание "известного московского рейдера" Владимира Курбатова, который вместе с Юрием Карасевым окончил военную инженерно-космическую академию им.

Так, по информации из российских СМИ Карасев по поручению лично подписал договор купли-продажи акций компании "САМ" от имени компании LAKERSON DIVISION LTD. В результате мошеннических действий и "помощи" ряда недобросовестных чиновников, Владимир Курбатов совместно с Юрием Карасевым незаконно завладели 28%-ым пакетом акций завода, а генеральным директором был назначен отец Курбатова.

Кроме того, очередной громкий скандал с участием руководителя банка "Металлург" произошел в 2019 году в Москве когда сотрудники спецподразделений ФСБ (Альфы и Вымпела) ограбили банк "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, 16а и вынесли из офиса около 140 млн рублей. Так, похищенные средства принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались незаконными валютными операциями на рынке "Москва" и периодически передавали их для дальнейшей легализации. Одним из задержанных и подозреваемый был некий Борис Караматов, бизнесмен поддерживал дружеские отношения с руководством банка "Металлург" Юрием Карасевым, а более тесно сотрудничал с его сыном Егором, который с 2016 году занимал должность начальника управления развития коммерческого банка "Металлург" и отвечал за продажу иностранной валюты. По странному стечению обстоятельств именно этот подозреваемый вместе с суммой в 60 млн рублей исчез и до сих пор находится в розыске. Кроме этого, в материалах дела говорится, что офицеры ФСБ организовали ограбление банка, инсценировав обыск в банке на основании поддельного постановления. Ворвавшись в банк псевдо силовики заявили об изъятии "черной наличности".

Могут ли такие сделки оставаться незамеченными российскими правоохранителями вопрос риторический. Возможно это узаконенный откат под молчаливое согласие от ГРУ ГШ ВС РФ за выполнение особо важных поручений на финансовом фронте. Для полного разоблачения роли Карасева нужны дополнительные данные: банковские отчеты, показания инсайдеров, международные финансовые расследования. Одно можно сказать точно: за фасадом банковского руководителя Юрия Карасева маячит крепкая рука ГРУ, которая покрывает многочисленные факты коррупции, рейдерства и бандитизма.

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