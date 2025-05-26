Юридический форум как витрина русского средневековья

Санкт-Петербургский юридический форум интересен именно тем, что непроизвольно проливает свет на природу путинской диктатуры.

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Путин / kremlin.ru

То, что в России диктатура, практически не отрицают даже официальные власти. Но чья?

С предшественниками все было более-менее понятно: они прикрылись пролетариатом – отчасти мифическим для России классом, в интересах которого все "добро" и творилось. Сейчас сложнее. Формула "диктатура во имя народа" в данном случае не работает: народ - он очень разный. Надо все время уточнять – диктатура для кого и против кого. С этим до последнего времени было туго, но форум многое прояснил.

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В некотором роде современная Россия возвращает нас в эпоху Ивана Грозного буквально, а не аллегорически. В том числе, с ее делением русского населения на "казаков" (вольных, гулящих людей) и "тягловых" (трудящаяся крестьянская масса, на плечах которой собственно и лежало содержание государства). Крайним политическим выражением этого деления стало разделение страны на "опричнину" (военную метрополию) и "земщину" (экономическую и политическую колонию). В дальнейшем это разделение уже никогда не проявляло себя столь наглядно, но при этом оно никогда не исчезало до конца.

В этом смысле путинский режим по своему социальному и историческому наполнению очень близок к средневековым форматам. Это диктатура "номенклатуры" (своего рода "нового дворянства"), осуществляемая формально в интересах "нового казачества" - пестрого, внутренне нестабильного и достаточно шумного класса, состоящего из людей, плохо вписанных или вообще не вписанных в стационарную социальную структуру общества.

Задолго до начала войны, когда предназначение этого класса мне было не совсем понятно, я обозначил путинский политический режим как "диктатуру люмпен-пролетариата". Сегодня я бы сказал, что Путин – "солдатский император", выразитель той части общества, чей "способ производства" - это грабеж.

Рейдерство в самом широком смысле слова было и остается сутью российской власти. Просто в полном соответствии с законами политической науки, согласно которым внешняя политика есть продолжение внутренней политики другими средствами, рейдерство превратилось в агрессию против соседних государств.

Грабеж является смыслом и способом существования того класса, в интересах которого в конечном счете действует нынешняя российская власть. Это, в отличие от тех, кого рисовали в окнах РОСТа большевики, действительно паразитическое сословие, живущее за счет других. В разных формах: иногда как нахлебники, иногда как насильники и грабители – как повезет. Пресловутое деление на "силовиков" и "цивиликов" приобрело в наши дни новый неэлитарный смысл. Это деление на тех, кто производит, и тех, кто перераспределяет в свою пользу через "неэквивалентный обмен".

Если принять мою гипотезу о социально-историческом провале России в средневековье, то нет вообще ничего удивительного в том, что мы услышали на юридическом форуме в Петербурге. Это были абсолютно нормальные, даже естественные взгляды на мир "страдающего средневековья". Именно так видел это себе опричник Басманов, чье имя теперь ассоциируется в основном с одноимённым районным судом Москвы. Мы с вами просто побывали в историческом музее.

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