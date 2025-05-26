Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Юридический форум как витрина русского средневековья

Владимир Пастухов
26 мая 2025, 06:19
115
Санкт-Петербургский юридический форум интересен именно тем, что непроизвольно проливает свет на природу путинской диктатуры.
Путин
Путин / kremlin.ru

То, что в России диктатура, практически не отрицают даже официальные власти. Но чья?

С предшественниками все было более-менее понятно: они прикрылись пролетариатом – отчасти мифическим для России классом, в интересах которого все "добро" и творилось. Сейчас сложнее. Формула "диктатура во имя народа" в данном случае не работает: народ - он очень разный. Надо все время уточнять – диктатура для кого и против кого. С этим до последнего времени было туго, но форум многое прояснил.

видео дня

В некотором роде современная Россия возвращает нас в эпоху Ивана Грозного буквально, а не аллегорически. В том числе, с ее делением русского населения на "казаков" (вольных, гулящих людей) и "тягловых" (трудящаяся крестьянская масса, на плечах которой собственно и лежало содержание государства). Крайним политическим выражением этого деления стало разделение страны на "опричнину" (военную метрополию) и "земщину" (экономическую и политическую колонию). В дальнейшем это разделение уже никогда не проявляло себя столь наглядно, но при этом оно никогда не исчезало до конца.

В этом смысле путинский режим по своему социальному и историческому наполнению очень близок к средневековым форматам. Это диктатура "номенклатуры" (своего рода "нового дворянства"), осуществляемая формально в интересах "нового казачества" - пестрого, внутренне нестабильного и достаточно шумного класса, состоящего из людей, плохо вписанных или вообще не вписанных в стационарную социальную структуру общества.

Задолго до начала войны, когда предназначение этого класса мне было не совсем понятно, я обозначил путинский политический режим как "диктатуру люмпен-пролетариата". Сегодня я бы сказал, что Путин – "солдатский император", выразитель той части общества, чей "способ производства" - это грабеж.

Рейдерство в самом широком смысле слова было и остается сутью российской власти. Просто в полном соответствии с законами политической науки, согласно которым внешняя политика есть продолжение внутренней политики другими средствами, рейдерство превратилось в агрессию против соседних государств.

Грабеж является смыслом и способом существования того класса, в интересах которого в конечном счете действует нынешняя российская власть. Это, в отличие от тех, кого рисовали в окнах РОСТа большевики, действительно паразитическое сословие, живущее за счет других. В разных формах: иногда как нахлебники, иногда как насильники и грабители – как повезет. Пресловутое деление на "силовиков" и "цивиликов" приобрело в наши дни новый неэлитарный смысл. Это деление на тех, кто производит, и тех, кто перераспределяет в свою пользу через "неэквивалентный обмен".

Если принять мою гипотезу о социально-историческом провале России в средневековье, то нет вообще ничего удивительного в том, что мы услышали на юридическом форуме в Петербурге. Это были абсолютно нормальные, даже естественные взгляды на мир "страдающего средневековья". Именно так видел это себе опричник Басманов, чье имя теперь ассоциируется в основном с одноимённым районным судом Москвы. Мы с вами просто побывали в историческом музее.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"С Путиным что-то произошло": Трамп рассматривает введение санкций против РФ

"С Путиным что-то произошло": Трамп рассматривает введение санкций против РФ

08:03Война
"Путин сошел с ума": Трамп сказал, что ждет РФ, если она захватит всю Украину

"Путин сошел с ума": Трамп сказал, что ждет РФ, если она захватит всю Украину

07:01Война
"Вооружить Украину до зубов": в США сделали громкое заявление после удара РФ

"Вооружить Украину до зубов": в США сделали громкое заявление после удара РФ

23:29Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

Китайский гороскоп на сегодня 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

Гороскоп Таро на неделю с 26 мая по 1 июня: Рыбам - переживания, Львам - успех

Гороскоп Таро на неделю с 26 мая по 1 июня: Рыбам - переживания, Львам - успех

"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: Весам - решения, Девам - прорыв

Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: Весам - решения, Девам - прорыв

Последние новости

08:08

"Я узнал": Козловский ошеломил, где находится сын Кондратюка на самом деле

08:03

"С Путиным что-то произошло": Трамп рассматривает введение санкций против РФ

07:10

2 мальчика на лыжах на самом деле неодинаковы: найдете ли вы 3 различия за 31 секунду

07:01

"Путин сошел с ума": Трамп сказал, что ждет РФ, если она захватит всю Украину

06:19

Юридический форум как витрина русского средневековьямнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти чашку

03:35

На Крещатике был лес, а на Майдане - болото: гид раскрыла удивительные факты

01:30

Риск потери крупных городов и направлений: Свитан раскрыл худший сценарий для ВСУ

25 мая, воскресенье
23:29

"Вооружить Украину до зубов": в США сделали громкое заявление после удара РФ

Реклама
23:00

"Самый страшный день в моей жизни": Катя Кузнецова пострадала от атаки на Киев

22:51

Возросло количество пострадавших в Киевской области: подробности ночной атаки

22:21

Новый раунд переговоров между Украиной и РФ: СМИ узнали вероятные сроки

22:07

Украина шокировала соперников в прыжках в воду: две золотые медали за день

21:23

Правда о гетманах: 5 главных мифов, в которые мы верим

21:20

Зеленский анонсировал новый санкционный удар по РФ и раскрыл главную цель

20:59

Первая реакция США на ночные удары по Киеву: подробности

20:14

Почему среди освобожденных нет "азовцев": Юсов ответил на заявление "Редиса"

20:02

Воздушная тревога для Кремля: что известно о новой атаке на Москву

19:40

От +4 градусов до +30: какие регионы накроет сильное потепление

19:22

Удар по Pin-Up и сыну Богуслаева: Зеленский ввел новый пакет санкций

Реклама
19:17

Понты Путина: для кого эти все заявления?мнение

19:03

Тайная передислокация из Печенги: почему российская бригада оказалась в Беларуси

18:59

"Продав самое ценное": как Козловский рассчитался с Кондратюком на самом деле

18:56

Придут болезни и проблемы: что нельзя делать в Карпов день 26 мая

18:16

"Работа продолжается": в ГУР готовят новую операцию по обмену пленных

18:09

Неожиданная опасность: почему не стоит глушить двигатель с кондиционером

18:04

"Осталось немного": какие последние слова произнес Киркоров перед смертью

18:03

Начнется новая жизнь: только 3 знака зодиака разбогатеют в Новолуние в мае

17:32

Гороскоп на завтра 26 мая: Тельцам - ошибка, Весам - приятные новости

17:15

"Это позор": комбриг НГУ сделал громкое заявление насчет обмена пленными

17:04

"Меня раздражает": путинист Пригожин решил кинуть свою семью

16:33

Что изменилось в атаках РФ: Игнат раскрыл детали модернизации ракет и дронов

16:28

"Какая беда, друзья": Jerry Heil рассказала о личной трагедии

16:15

"Беспрецедентная атака": в РФ жалуются, что вертолет Путина попал под удар БпЛА

16:08

Синоптик сказал, когда в Украину придет долгожданное тепло и закончатся дожди

15:59

Капуста будет чистой и без дырочек: простой действенный способ защиты без химииВидео

15:17

Война за четыре области Украины: назван неожиданный сценарий решения ПутинаВидео

15:14

"Больше не сядут за парты": Россия убила троих детей из одной семьи

15:06

Ирина Билык удивила видом своих сыновей и раскрыла секрет личной жизни

14:53

Гороскоп Таро на неделю с 26 мая по 1 июня: Рыбам - переживания, Львам - успех

Реклама
14:29

Почему 26 мая запрещено выносить мусор: какой праздник и день ангела

14:16

Россия выходит на пик, летнее наступление – последний "шанс", - The Washington Post

13:55

"Других ролей не будет": на фронте погиб известный украинский актер

13:30

"Три года мы не ели шоколада": трогательные кадры освобожденных из плена украинцевФото

12:58

Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

12:53

Китайский гороскоп на сегодня 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

12:53

Любовный гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

12:34

Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героевФотоВидео

12:32

Гороскоп Таро на завтра 26 мая: Овнам - отпустить любовь, Стрельцам - опасаться людей

12:00

Спутали с дроном: российская ПВО накрыла "дружественным огнем" свой самолет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять