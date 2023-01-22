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Югу приготовиться: что дает передача Украине ракет GLSDB

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

22 января 2023, 17:34
Такое оружие дает возможность не только для проведения эффективного контрнаступления, но и для полной деоккупации Крыма.
GLSDB
Ракета GLSDB / SAAB

20 января состоялся саммит в формате "Рамштайн". Во время саммита решались вопросы усиления противовоздушной обороны Украины, подготовка ресурса и резервов для продолжения деоккупации украинских земель, а также передача новых видов вооружения и техники, которые помогут ВСУ в дальнейшем освобождении захваченных врагом территорий.

Сейчас мы можем говорить о ракетах GLSDB с дальностью поражения 150 километров. Если раньше с оружием с дальностью поражения до 80 километров ВСУ имели возможность держать под огневым контролем оккупированное Левобережье Херсонщины и Чонгарский перешеек, то теперь мы получаем средства поражения дальностью 150 километров.

Это потенциально Джанкой, который является основной военной базой российских оккупантов, автоматически оказывается в зоне поражения. Соответственно, снижается активность российской авиации, которая там базируется в моменте нанесения ракетно-бомбовых ударов по нашим позициям в Запорожской и Херсонской областях. К тому же, в разы уменьшается прикрытие и самого Крымского полуострова.

Также добавлю, что так называемый российский "снарядный голод", о котором часто говорят, произошел не из-за дефицита самих снарядов, а благодаря нарушению логистики их снабжения до непосредственно линии фронта.

Когда HIMARS начали работать во враждебных складах, среди россиян встал вопрос о невозможности уничтожения складов с БК и как результат, чтобы избежать поражения, оккупанты приняли решение перенести их вглубь оккупированной территории на расстояние до 100 километров. Именно с этим связано то, что огневая активность россиян снизилась в разы: не из-за отсутствия снарядов, а именно из-за логистического нарушения. Учитывая, что автопарк оккупанта довольно ограничен, сейчас встает вопрос о переносе вражеских складов на расстояние, вдвое больше предыдущего, что еще больше ухудшит материально-техническое снабжение армии РФ.

Дальность поражения ракет в 150 километров позволяет ВСУ работать на большее расстояние и отрабатывать по российским казармам в глубоком оперативном тылу противника. Пример в Макеевке наглядно показал, что высокоточного оружия с соответствующей дальностью поражения достаточно для того, чтобы сразу уничтожить около 500 оккупантов. А теперь, с оружием с дальностью поражения в 150 километров, мы получим возможность "накрывать" вражеские казармы с мобилизованными в оккупированном Армянске и Джанкое. Соответственно, за счет этой техники мы минимизируем их численное превосходство в живой силе. Важно, что это высокоточный снаряд, радиус отклонения которого максимум метр-два. Это не российские снаряды, работающие "по квадратам".

Такое оружие дает возможность не только для проведения эффективного контрнаступления, но и для полной деоккупации Крыма. К тому же, страны Запада планируют предоставить нам достаточное количество бронетехники: от БМП "Bradley", которого считают убийцей танков, до сверхсовременных танков класса "Challenger 2", которые считаются лучшими в мире за счет своей многослойной брони. Это все оружие наступления, которое однозначно усилит возможности по перемещению личного состава, ведь подобная бронетехника повышает степень защиты, скорость передвижения и огневую мощь. Тактико-технические характеристики такой техники значительно выше советской российской, у которой просто не будет шансов.

Напомню об интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного для издания The Economist, где он заявил, что Украина имеет все шансы для успешного наступления на Мелитополь, а соответственно, и на Крым, но подчеркнул, что деокупация возможна только с помощью Запада, который предоставит необходимое оружие и технику для украинских военных, которые до сих пор ждут наступательное вооружение.

Теперь нам дадут. Есть вероятность, что благодаря этому пакету военной помощи, у нас появится возможность держать под контролем акваторию Черного моря, а самое главное – места базирования Черноморского флота РФ. Если нет флота – уровень поддержки сухопутных соединений в Крыму падает в разы.

Отмечу, что странам Запада удалось убедить КНР и Индию, являющихся ключевыми российскими партнерами и доказать, что "дружба" с Россией не является "иммунитетом" от ее агрессивных действий. Более того, не гарантирует безопасность в случае дальнейших взаимовыгодных отношений с ней. Соответственно, эти две страны четко заявили о том, что России не стоит вообще думать на тему ядерной войны, ведь тогда встанет вопрос о тотальной экономической блокаде этой страны. В данном случае сработал дипломатический рычаг давления на партнеров РФ.

Не стоит отвергать и позицию самого Запада, ведь он перестал бояться. Россия уже не является тем ужасом, каким была в первые месяцы полномасштабного вторжения в Украину. Затяжной характер войны показал несостоятельность России к агрессивным действиям не только к НАТО, но и Украины. Если невыполнены задачи так называемой "спецоперации" с "Киевом за три дня", то о каких страхах может идти речь. Если мы уже освободили более 40% оккупированных территорий, становится понятно, что мы не только удержали ситуацию под контролем, но и переиграли ее в свою пользу.

Дмитрий Снегирев
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