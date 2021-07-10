Евроидиотизм вместо холодного разума: почему в Украине увидели "зраду" в сделке с Китаем

Правительства Китая и Украины подписали соглашение о сотрудничестве в инфраструктуре / Reuters

Еще в конце июня правительства Китая и Украины подписали межправительственное соглашение о расширении сотрудничества. Это событие спровоцировало скандал в Украине, потому что Министерство инфраструктуры сообщило об этом событии почти неделю спустя и только после публикаций в китайских СМИ. К тому же, новым витком скандала стали высказывания главы фракции Слуги народа о том, что партия власти планирует брать пример с Коммунистической партии Китая.

В целом такой разворот к Китаю довольно просто объяснить, ведь Китай предлагает инвестиции - деньги без чрезмерных обязательств, за которые не требуют политических шагов путем изменения законодательства вроде проведения реформ или борьбы с коррупцией.

То есть это не обязывает к действиям, которые противоречат линии руководства страны. Соответственно, Китай является способом диверсификации поступлений денег – экономической помощи, кредитов и инфраструктурных проектов, которые можно реализовать в Украине, укрепляя транзитный потенциал.

Но Китай все–таки выдвигает власти определенные политические условия - в частности, это вопрос отказа Украины от участия в международных кампаниях по защите прав человека. Мы уже имели опыт, когда в обмен на поставки китайских вакцин в Украину мы должны были отозвать свою подпись под резолюцией ООН в защиту уйгуров в Китае.

Если идти на более углубленное сотрудничество с Китаем, это может означать, что мы выпадаем из общемировых кампаний, которые поддерживаются Западом – в первую очередь, США и Великобританией. Поэтому здесь придется выбирать что нам важнее - деньги или недовольство со стороны Вашингтона, связанное с отказом Украины участвовать в важных для Запада кампаниях по давлению на Китай. Тем более, что Вашингтон сейчас обеспокоен усилением Китая и пытается создать более широкую коалицию для противодействия.

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Вместе с тем, я не осуждаю попытку руководства Мининфраструктуры привлечь китайские деньги для инфраструктурных проектов. В первую очередь, тех, что связаны со строительством дорог, железных дорог, логистических центров, мостов, хабов – всему тому, что способствует транзиту украинскими транспортными коридорами в Европу. Когда-то непременно режим Лукашенко рухнет, а вот построенные транспортные коридоры, которые бы связали Черное море с Балтийским, будут востребованы. Потому что вся транспортная инфраструктура, которая в Украине только начинается со строительства дорог, требует сопровождающих проектов, тех же хабов, логистических центров. И все это требует средств, в том числе и китайских.

Читайте такжеШантаж Украины вакциной от COVID-19: Китай ответил на громкое обвинениеСо своей стороны, Китай реализует достаточно амбициозную цель – пояс от Китая до Лиссабона, где Украина также должна была быть представлена своими транспортными коридорами и инвестиции Китая в развитии этих коридоров для нас были важными. И здесь мы могли бы договариваться с Западом, с тем же Вашингтоном, поскольку это не противоречит обязательствам.

То есть надо было бы объяснять свои шаги, а не делать из этого хайп. Скрытие информации о подписании Мининфраструктуры меморандума с Китаем уже негативно повлияло на формирование мнения Запада относительно искренности Киева как в планах евроинтеграции, так и сотрудничества с КНР. Подобные вещи нельзя скрывать, потому что они вызывают разнообразные домыслы, инспирации и неверная трактовка – это вопрос стратегической коммуникации министерства инфраструктуры, которое было неграмотным.

Как на это ответит Запад? Стоит отметить, что мы уже имели проблемы с выделением средств из стороны США, когда отказывались решить вопрос с Мотор Сичью. Также у нас были проблемы с МВФ и ЕС, в части собственного прочтения деформации идей реформирования судебной системы. Нам четко сказали, что без ее реформирования не будет кредитов, не будет усиления функций НАЗК и НАБУ – не будет понимания со стороны МВФ в части выделения кредитов. Соответственно, если не будет четкого объяснения, что мы делаем с китайцами, реакция будет жесткой.

Диверсифицировать поступление денег необходимо, как и диверсифицировать экономическое взаимодействие.

Китай является мировой потугой, с которой Украина должна иметь постоянный диалог и сотрудничество, он должен быть дружественной страной. И здесь надо выдерживать балансы – иногда говорить "нет" нашим американским друзьям в части Мотор Сичи или сотрудничества с Ираном. Но наши чиновники, к сожалению, этого, во-первых, не умеют, а во-вторых, не умеют балансировать – у нас есть тот самый евроидиотизм и в угоду ему сворачиваются все другие направления сотрудничества.

В то же время стоит помнить, что Китай не является колонией РФ, скорее наоборот – у него есть свои национальные интересы, которые не совпадают с российскими. Попытки подать как ось зла Китай и Россию не соответствует действительности, потому что у Китая есть свои позиции в Азии, по которым они конкурируют с РФ, разнятся позиции по Афганистану, у Китая также есть свое видение относительно приграничных территорий с РФ. Поэтому Китай видит свою связь с РФ достаточно специфично – это больше Использование России, чем политическая взаимосвязь.

Бесспорно, Россия попытается воспользоваться хайпом вокруг углубления сотрудничества Украины с Китаем, но не более того. Потому что Китай разделяет политический интерес, где есть российское присутствие, с экономическими или собственными национальными. Китай, конечно, не будет проводить политики, которая может навредить его стратегическому сотрудничеству с Россией, но если это касается зарабатывания денег, то они на это пойдут, несмотря ни на какие предостережения.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда