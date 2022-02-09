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Є-бабулі против патриотичного Кличко

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

9 февраля 2022, 17:00

Сьезд "Удара" показал, что Кличко уже рассматривают как альтернативный центр на президентских выборах.

Виталий Кличко
Виталий Кличко провел съезд Удара / УНИАН

Виталий Кличко грамотно сел на патриотическую тематику, которой избегает Зеленский. Пока президент успокаивает общественность и готовится сделать ставку на Єбабуль на предстоящих досрочных парламентских выборах, Кличко подтянул брата и ринулся окучивать патриотически настроенный сегмент. Мэр Киева призвал вступать в ряды территориальной обороны Киева, машет автоматом и говорит, что будет отбивать Киев до последнего патрона. Он также начал поднимать тему гражданской обороны, которая отсутствует в Украине от слова вообще. Короче, Кличко, похоже, выбрал генеральное направление своей избирательной кампании.

Он заметно активизировался и используя контекст напряженности между Украиной и Россией, начал окучивать западные СМИ, которые сегодня готовы на любое преступление, ради 300% роста трафика. Кличко это разыгрывает, заняв уникальную роль спикера, которого знает весь мир и который на английском и немецком способен объяснить лучше, чем на русском и украинском.

Читайте такжеКличко заявил о болезни: мэр Киева во второй раз подхватил COVID-19На прошлой неделе Кличко провел удачный маневр с перезапуском рад в Киеве, назначив выборы в них на осень. Тем самым обезопасил себя на случай, если зеленые примут закон о столице. По сути, "глупый" и неповоротливый Кличко, сумел за год четыре раза сделать Банковую, которая пыталась отбить у него Киев. Все атаки провалились, а Кличко начал общенациональную игру.

Потому неудивительно, что на партийный съезд "Удара" прибежали представители других партий, включая Петра Порошенко, Юрия Луценко, Киру Рудык и другие сбитые и не сбитые летчики. Все думают о перспективах в контексте того, что выборы парламентские и президентские могут начаться в любой момент.

Читайте также"Беспрецедентная угроза": Кличко рассказал, как Киев готовится к нападению РФСьезд "Удара" показал, что Кличко уже рассматривают как альтернативный центр на президентских выборах. Думаю, что Петр Алексеевич грезит о новом Венском консенсусе, но где уже не будет Фирташа, а он будет в качестве премьера при президенте Кличко. Кличко же нужно, чтобы на него смотрели, как на наиболее мощную альтернативу Зеленскому.

Короче говоря, избирательная кампания уже стартовала. Зеленский делает ставку на электронные выборы, желая через смартфон затащить молодежь к виртуальным урнам и включить бабушек, которым раздадут смартфоны. Хотя для меня эффективность этого шага пока не очевидна. А если Зеленский наделает ошибок с Минском-2, то электронные маневры вообще деактуализируются. Кличко же не делает рискованных маневров и медленно идет по пути формирования альянсов с региональной и национальной элитой и оседланию патриотической тематики. Весной уже будет видно, как это отразится на рейтингах.

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Виталий Кличко
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