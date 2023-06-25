Если больной маньяк что-то сделает на ЗАЭС, последствия будут даже для Си

Вопрос лишь, услышит ли то "глубоко обеспокоенное" сообщество, если не голос разума, то хотя бы собственный инстинкт самосохранения?

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Если Путин что-то сделает на ЗАЭС, последствия почувствуют все, говорит Сергей Таран / коллаж: Главред, фото: Выкипедия, скриншот

Угроза теракта на Запорожской АЭС - это напоминание всему этому "глубоко обеспокоенному" международному сообществу, что когда в современном мире больной маньяк угрожает одной стране, то наивно верить, что тебя это бедствие обойдет, если ты из собственной выгоды пытаешься "понять" маньяка.

Если что-то таки произойдет на АЭС, последствия будут для всех.

Будут даже для африканских стран, которые только что призвали "развести войска" и "помириться", и которые не смогут получить загрязненное украинское зерно по грязному зерновому коридору.

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Последствия будут для Орбана и Венгрии, которая не присоединяется к санкциям, и которую не защитят ничтожные для ядерных осадков несколько сотен километров.

Последствия будут и для Турции, которая хоть и поддерживает Украину, но до сих пор торгует с Россией.

Последствия будут и для ООН, которая до сих пор терпит Россию в Совбезе и которая окончательно покажет свою неспособность решать самые болезненные вопросы мировой безопасности.

Кто такой Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

Последствия будут даже для Си и Китая, который покупает у России нефть, и которого сильно ударит мировой экономический кризис, неизбежно вызванный ядерной катастрофой.

Вопрос лишь, услышит ли то "глубоко обеспокоенное" сообщество, если не голос разума, то хотя бы собственный инстинкт самосохранения?

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