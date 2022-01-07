Если борьба с олигархами в 2022 году провалится, это добьет рейтинг Зеленского

2022 год будет непростым для Владимира Зеленского / УНИАН

Конец 2021 года проходит на фоне существенного падения рейтинга Зеленского. Однако его сторонники отрицают этот факт, настаивая, что он вернулся к показателям января 2021 года. То есть, фактически, рейтинги остались примерно на том же уровне. По сути, Зеленский вернулся к той точке, с которой он начинал год.

Теперь у него сложилась непростая ситуация - если в этот год он заходил с относительно стабильной ситуацией в экономике, энергетике, и у него оставались козыри в рукаве в виде СНБО (в частности, он начал вводить санкции против Виктора Медведчука), то 2022 год он начинает с более слабых стартовых позиций. Ведь этот год начинается с системного кризиса в энергетике и политической нестабильности. На пороге стоит российская армия, а обещания о помощи наших международных партнеров достаточно ограничены.

В этой ситуации у Зеленского остается два выхода, чтобы удержаться у власти.

Первый - начать реформы и внутреннюю трасформацию страны, освободиться от токсичного окружения и прекратить войну с оппозицией.

Другой – начать войну с внутренним врагом. Он его уже наметил - это, в первую очередь, Ринат Ахметов. На этом фоне даже война с Петром Порошенко отошла на второй план.

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От того, насколько успешной будет эта война, будет зависеть то, удастся ли ему досидеть до конца своего срока. Если эта война будет удачной и уже в мае ему удастся показать результаты деолигархизации, то тогда у Зеленского есть все шансы нарастить рейтинг. Украинский избиратель в подавляющем большинстве имеет патерналистское мышление и любит борьбу с богатыми, во время которой можно "отнять и поделить".

Убежден, если начнется возврат предприятий или средств в бюджет, избиратели в подавляющей массе положительно это оценят.

Если же те меры, которые Зеленский запланировал уже сейчас окажутся неудачными, то реакция будет обратной. Особенно, если, например, тому же Ахметову удастся дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране. Например, путем искусственного банкротства заводов, ГОКов с последующим выводом людей на улицы.

Для Зеленского это может обернуться катастрофой, и до конца не то что своего срока, но и следующего года он может не досидеть. Потому что когда на улицу выходят несколько тысяч представителей партий ЕС или Батькивщины - это одно, а когда в Киев могут приехать шахтеры и работники металлургических заводов (а это, на секундочку, десятки тысяч голодных и злых уволенных людей) - это совсем другой протестный электорат.

Читайте такжеЗеленский еще не пошел ва-банк, но ставка уже близка к показателю "все или ничего"И их инструменты и действия будут существенно отличаться от мирных похождений по улицам Киева активистов, ветеранов или волонтеров. Напомню, в свое время именно протесты шахтеров вызвали досрочные президентские выборы Кравчука в 1994 году.

В свою очередь, люди будут наблюдать за этим - если они увидят, что эта борьба провалилась, это просто окончательно добьет рейтинг президента.

К тому же, в 2022 году будет несколько факторов, которые могут повлиять на протестные настроения украинцев. Например, в случае подписания закона 5600 эксперты прогнозируют распространение протестных настроений в регионах как среди малых и средних фермеров, так и среди владельцев паев.

Потому что этот законопроект, которым владельцев облагают налогом на каждый гектар, с одной стороны, небольшой, но он касается очень многих крестьян, и большая часть крестьян, которые, как правило, сдают свой пай в аренду, получают от агрохолдингов не деньги, а хлеб. И теперь, когда им придется заплатить 1500 гривен с каждого гектара, это их, мягко говоря, разозлит.

Соответственно, это тоже может стать определенным триггером. И хоть пик недовольства этим законопроектом прогнозируют осенью следующего года, но, возможно, все начнется раньше, если к этому начнут прилагать руки политические оппоненты Зеленского.

Виктор Таран, политолог, кандидат наук по государственному управлению, специально для Главреда