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Какой будет война в Курской области и почему до переговоров еще далеко

Павел Лакийчук
6 сентября 2024, 19:10
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Продвижение украинских войск в Курской области замедлится, но надо как можно дольше удерживать там территории.
Какой будет война в Курской области и почему до переговоров еще далеко
Силы обороны на Курщине зачистят от российских войск территории на левом фланге, где река Сейм / Колаж: Главред, фото: СтратКом, DeepState

Президент Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу NBC News, в котором среди прочего заявил, что Украина планирует удерживать территории в Курской области столько, сколько будет нужно. В беседе с журналистом Зеленский объяснил причину действий украинской армии на Курском направлении. Он подтвердил, что Главное управление разведки Минобороны Украины в мае располагало информацией о возможном нападении российских войск на Сумщине именно с территории Курской области. Ведь Буданов об этом говорил еще 14 мая. Поэтому намерение нанести превентивный удар и не допустить вражеского вторжения, как на Харьковском направлении, и стало одной из главных причин проведения операции на Курщине.

Кроме того, Зеленский ранее уже говорил и о некоторых других целях Курской операции: оттянуть силы противника и ослабить его в направлении главного удара, на восточном фронте, а также создать определенную зону безопасности на севере - на Сумском и Харьковском направлениях.

Что касается того, насколько далеко зайдут наши войска вглубь территории противника, и как долго продлится операция на Курщине, все зависит от наличия резервов - как человеческих, так и материальных. В целом лучший вариант для войск, которые зашли на территорию противника на такую глубину - хранение логистических цепочек между своими регионами и на территории противника. Тогда группировка может проводить эффективные боевые действия.

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По моему мнению, в дальнейшем продвижение украинских войск по Курской области, скорее всего, будет ограниченным. Это демонстрируют и наблюдения за ситуацией: сначала был стремительный прорыв, а затем наступательные темпы постепенно снизились. Единственное, на левом фланге, там, где река Сейм, вся территория явно будет зачищена от врага.

Дальнейшие события будут зависеть от военно-политического расклада. Территории на Курщине надо будет держать как можно дольше, потому что если украинские войска оттуда уйдут, враг снова начнет терроризировать наши северные регионы.

Может ли дальнейшее продвижение украинской армии в Курской области принудить Россию к миру? Возможно, но здесь я настроен скептически. Потому что наши цели и видение справедливого мира диаметрально противоположны тому, что мы слышим от кремлевского лидера и его окружения. Россияне не отказались от задачи по уничтожению украинской государственности, и заставить их пересмотрят свою политику довольно сложно. Хотя операция на Курщине продемонстрировала россиянам, кто их лидеры, которые заставляют воевать свой народ. Может, это пунктиром таки начертит тропу для мирных переговоров... Посмотрим.

Но здесь есть и другой вопрос. Мирные переговоры - это компромисс. Сейчас сложно сказать, к какому компромиссу мы готовы. Поэтому, мне кажется, говорить о мире еще рано.

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специально для Главреда

Кто такой Павел Лакийчук?

Павел Лакийчук – военный моряк в отставке. В период с 2013 по оккупацию Крыма агрессором Россией – руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО".

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государсва, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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