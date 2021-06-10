Как законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног Москвы

Зеленский своим законопроектом нанес страшный удар по национальной мифологии Москвы / УНИАН

В ответ на внесение в Верховную Раду президентом Зеленским законопроекта о коренных народах Украины Госдума Российской Федерации взорвалась негодованием, назвав это "вопиющей провокацией" и "оскорблением исторической памяти". А все из-за того, что в перечень коренных народов Украины не попали россияне.

Такая бурная реакция Москвы обусловлена тем, что затрагивается один из основных нарративов российской гибридной войны и российской идеологии. Он заключается в том, что вся территория Украины является "исконно русской землей". А если не признавать русских коренным народом, то эта земля, получается, не является такой, как ее представляет Москва. В конце концов, это подрывает миф об исторической Российской империи на этих просторах - о том, что эта земля была колыбелью "великой России", российской государственности, русской нации.

Москва не может такого простить, потому что это наносит страшный удар по ее государству - и нациесоставляющей мифологии. Поэтому Россия всячески будет дискредитировать такой законопроект о коренных народах. Ведь Путин мировым лидерам говорил, что Украина – это "русская земля", а украинцы и русские – это "один народ", тем более, что украинцев никогда не было и нет, есть только "русские люди", "русский язык", да и вообще там, где Украина, "Русью пахнет". А тут вдруг оказывается, что русские не являются коренным народом…

Читайте такжеГенерал рассказал, как положить конец имперским амбициям РоссииДругой важный момент - украинцы в нашем собственном массовом сознании и пропаганде не считаются здесь, в Украине, коренным народом. У нас говорят об украинском народе, как ввобравшем в себя разные народы. А если кто-то говорит об украинском народе как коренном, как отдельной нации, то это уже "фашисты".

То есть нам еще нужно разобраться в самих себе. По большей части мы говорим как о коренных о тех народах, которые пострадали от различных ассимиляций, репрессий, которые являются вымирающими. Но коренным является народ, который является автохтонным, таким, что вырос на этой земле. А разве украинцы здесь не выросли?

В национальной политике наша политика слишком целомудренна и застенчива. Например, поляки не стесняются называться польской нацией и построили национальное государство. А у нас – мультинациональная государство, но если у нас 80% этнических украинцев, разве мы не можем называться моноэтнической нацией? В Польше – тоже 80% поляков, но они считаются моноэтнической нацией. И восточная часть Польши также была под Россией, и Александр III руководил ею, когда она была в составе Российской империи. Но об этом почему-то никто не вспоминает, и почему-то русские не претендуют называться коренным народом Польши.

Читайте такжеИмперским амбициям России пришел конец?Во всем виновата наша кощунственная политика. Именно из-за нее все претендуют называться коренным народом Украины: евреи, караимы и тому подобное. Законопроект признает крымских татар, караимов и крымчаков коренными народами, но почему при этом он не признает коренным народом украинцев?

К тому же, у нас часто путают понятия коренной народ и национальное меньшинство. Русские, румыны, венгры и т.д. являются именно национальными меньшинствами, потому что они имеют свое государство за пределами Украины.

Русские не путают понятия, а сознательно все передергивают, потому что их идеология – захватническая. Недаром Путин постоянно говорит, что они должны вернуть в российское государство историческую Русь. Это - агрессивная идеология. Русские все хорошо понимают, но используют все как оружие: язык, национальный вопрос, историческую память.

За то, что мы не чтим свои национальные традиции и ценности, и звучат к нам претензии от всех соседей: одним Крым нравится, другим – Закарпатье, третьим – что-то еще.

Итак, президентский законопроект о коренных народах является правильным, но к нему есть существенное замечание – в нем четко не очерчено то, что именно украинцы являются коренным народом. Именно украинцы укоренились здесь и выросли на этой земле. Разве они - не древний народ? Если так пойдет дальше, мы, украинцы, рискуем остаться без своей территории, без своей земли. Закон является правильным, но слишком либеральным – нужно было четко определиться, кем являемся мы сами, украинцы, потому что пока что в национальном вопросе у нас полная вакханалия. Мы думали, что вокруг нас дружественные и братские народы, но как только "старший брат" посягнул на нашу территорию, то сразу возмутились и Донбасс, и Крым, и Закарпатье.

Григорий Перепелица, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко, эксперт по вопросам международной политики, доктор политических наук, специально для Главреда