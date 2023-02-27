Как выглядит российская победа - уже не знает никто, даже Путин

Если в Украине мы все верим в наше светлое будущее, то в Росии даже не понятно, как выглядит это будущее.

Андрусив говорит, что даже Путин уже не знает, как выглядит российская победа / Скриншот YouTube

Я не сторонник теорий Гумилева о развитии этносов, но вот в рф прям обожают его подходы. Поэтому я решил посмотреть, что его теория говорит нам о нас и о русских в этой войне.

В основе его теории стоит понятие пассионарности - определенной энергии, порождающей жертвенность ради высших целей. Пассионарность возникает в результате определенного "толчка", которым как правило служит победа в какой-то войне. После этого наступает инкубационный период, когда успехи кодируются в национальные мифы, а за этим начинается подъем - резкий рост пассионарности у этноса.

Затем происходит перегрев, когда могущество этноса очень расширяется, тогда наступает "надлом" - падение пассионарности, внутренние конфликты.

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После этого идет инерционная фаза, предполагающая стабильность пассионарности, тогда мемориальная - этнос сосредотачивается на сохранении памяти о себе, и гомеостаз - фактически растворении и самоустранении этноса.

Если придерживаться этой его теории, то из-за войны с русскими - мы получили колоссальный толчок пассионарности. Энергия жертвенности сейчас в нашем этносе просто зашкаливает.

Это выражается во всем. От воинов, которые держат каждый квадратный метр земли ценой жизни, бизнесмена, который ищет последнюю копейку, чтобы поддержать фронт, и до нашей эстрады, которая полностью закрасилась в сине-желтый, волонтерит и максимально поддерживает дух народа.

Тогда как у русских происходит надлом. Пассионарность упала тотально. Все эти идеологии, которые распространял путин, все эти славы советскому союзу и победе во Второй мировой - не дают больше ничего. Никаких победных настроений в обществе. Практически нет добровольцев строить "великую расию", олигархи и бизнес живут в страхе, что их раскулачат. Креативный класс убегает в другие страны. Эстрада рассыпалась и продуцирует скудный продукт в поддержку власти.

Если в Украине мы все верим в наше светлое будущее, то в россии даже не понятно, как выглядит это будущее. Иллюзий полного захвата нашей страны не имеют даже самые отбитые путинисты. Жить под Китаем как-то тоже не очень радостно. Поэтому как выглядит российская победа - уже не знает никто, думаю и Путин тоже.

Поэтому, если верить Гумилеву, а русские очень ему верят - то современная война решает будущее наших этносов на сотни лет вперед. И украинцы будут расти и развиваться, а россияне стагнировать и рассыпаться.

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