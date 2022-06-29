Как Россия тестирует нашу систему противоракетной обороны / УНИАН , ГСЧС

Пробовать писать какие-то обобщения о ракетных обстрелах, это как писать аналитику о веревке, на которой тебя хотят повесить...

Прежде всего, они тестируют нашу систему противоракетной обороны и проверяют новые тактики ракетных обстрелов. Думаю, что причин может быть две - первая, это новые и в большем количестве системы противовоздушной и проракетної обороны среднего и большего радиуса, что получает или должна получить Украина.

Вторая, они таки каждый раз больше начинают использовать устаревшие типы ракет и экспериментируют с их эффективностью. Здесь ситуация очевидна - старые ракеты имеют меньшую эффективность как из-за технического состояния (не долетают, не попадают, не взрываются и тд), так и более высокую способность систем ПВО и ПРО их перехватывать. Орде надо высчитать, сколько раз надо выстрелить этим убийственным хламом, чтобы гарантированно попасть не куда-нибудь, а куда хочется.

Это может быть и началом подготовки к новому этапу вторжения из Беларуси, как и попыткой убедить нас в том, что оно (вторжение из Беларуси) точно будет.

Это может быть и новая попытка прервать логистику - очевидно, что не нравится им все то, что точнее и быстрее пересекает нашу западную границу, а потом падает на их головы.

Но сам факт более массового применения старых ракет имеет и будет иметь вполне очевидное следствие - попадание в объекты социальной и жилой инфраструктуры.

Некоторое время назад один очень умный и порядочный человек, который причастен к проработке вопросов открытия в сентябре учебных заведений в Киеве позвал меня на частную беседу. Интересовался моими прогнозами относительно продолжительности и характера войны.

Умен и порядочен этот человек потому, что знает, что количество и состояние бомбоубежищ в Киеве вполне недостаточны для обеспечения безопасности школ и дошкольных учреждений.

Читайте такжеРакетный синдром, или Запас ракет гнилой империи маловатЯ ни в коем случае не берусь оспаривать решение об обучении детей офлайн с сентября этого года. Мы должны пробовать наладить все аспекты цивилизованной жизни в стране - иначе получается, что мы проиграли.

Но мы должны четко осознать, что прилеты российских ракет абы куда - это условия, в которых мы будем жить ближайшие несколько месяцев.

Поэтому мы должны иметь четкие ответы на вопросы с бомбоубежищами - в каждой школе и детском садике (если их нет по плану, то должны быть внедрены единые на всю страну стандарты временных земляных насыпных или других укрытий и тому подобное).

Также мы должны изменить коллективное поведение в ответ на угрозы с воздуха. В частной жизни большинство из нас уже сделали свой выбор - игнорировать воздушные тревоги. Но этот подход нельзя применять в жизни общественной!

Сигнал тревоги в транспорте, на производстве, в учебном заведении или в торговом центре должен приучить нас автоматически (без посторонних мыслей о том, что ай ну его) оперативно прекратить любую деятельность и проследовать в укрытие. И эти укрытия должны существовать, а маршруты к ним должны быть обозначены настолько заметно, что даже нежелающие и немыслящие не могли пройти в противоположном направлении.

Новые вызовы должны адаптировать наше поведение. Иначе не выживем.