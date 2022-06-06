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Як Росія сортує людей і кого відправляє на забій

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

6 июня 2022, 09:12

Навіть через вісім років окупації для Росії мешканці ОРДЛО – "другий сорт", який їй зовсім не шкода пустити на забій.

Росія сортує людей, і мешканці Донбасу для неї другосортні
Росія прирекла мешканців ОРДО на забій / Фото УНИАН

Рашистам властивий чіткий поділ людей на сорти. Йдеться не лише про те, що воювати в Україну посилають переважно представників різноманітних етнічних меншин, яких прихильникам "расової чистоти" зовсім не шкода.

Публічно росіяни постійно оголошують українців з собою "одним народом", але на прикладі окупованих районів зрозуміло, що за цим стоїть на практиці.

Зараз усім очевидно, що на території ОРДЛО реалізується план із провокацій по дискредитації західної допомоги озброєнням.

План примітивний, як і все, що вони роблять. Беруть, обстрілюють Донецьк з усіх доступних засобів, аби було якомога більше жертв, запускають інформаційну тему, що це "західна зброя", і розкручують її через своїх агентів впливу.

Втім, тут показовим є те, що на забій знову приречені мешканці ОРДЛО. Очевидно, і через вісім років окупації для Росії вони – "другий сорт", який зовсім не шкода пустити на забій заради сумнівних інформаційних операцій. Їх не шкода.

Проте не можна також сказати, що природних московитів їм дуже шкода. Але мешканців ОРДЛО точно ніхто рахувати не збирається. Практика ведення війни із масовою мобілізацією там "гарматного м'яса" тут теж показова.

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Отже, мешканці ОРДЛО для Росії – все одно українці. Якими б промитими не були їхні мізки, за логікою РФ, їх все одно краще знищити.

От такий він рашизм. І у цьому теж, до речі, виразно фашистський.

Петро Олещук, політолог, викладач КНУ ім. Тараса Шевченка

война в Украине ОРДЛО Петр Олещук Россия
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