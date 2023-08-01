Как православное российское ПВО не способно защитить Москва-Сити

Эти светящиеся башни, эти стеклянные здания. Оно же притягивает дроны как магниты.

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В Москве произошел "хлопок" / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Москва-Сити притягивает дроны. А православное русское ПВО не способно этого защитить.

Почему?

Потому что это проклятое идолопоклонничество перед англосаксами. Ну какой может быть Сити в столице православного мира? Может быть Град. Может вообще не быть, потому что как говорю Дугин, надо все эти города взять и по селам расселить и тогда будет настоящий русский мир. Где будут русские люди плодиться и размножаться.

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А эти светящиеся башни. Эти стеклянные здания. Оно же притягивает дроны как магниты. И освящено священниками московского патриархата ПВО просто отказывается защищать эту неРусь, этих фанатов западного мира. Кто знает, может там биолаборатории ЦРУ.

Тьфу на них..

Вот и прилетают неведомые дроны. Как Божье наказание. Не украинские же это дроны. Каждая собака знает, что в Украине дронов нет. Тики брусчатка. А это Бог наказывает русских, отошедших от истинного пути русского мира.

Потому что надо определиться. Или русский православный мир, и тогда никаких там Сити и Набиулиных с третьим гендером и биолабораториями. Или никакого русского мира.

Выбрали путь - то идите по нему. Все по норам. Норам дроны не страшны.

Кто такой Сергей Фурса Сергей Владимирович Фурса - украинский инвестиционный банкир, финансовый эксперт, публицист, радио - и телеведущий.

Родился в Киеве. Учился на экономическом профиле Политехнического лицея НТУУ КПИ в течение 1996-1999 гг. В 2002 году окончил институт прикладного системного анализа НТУУ КПИ по специализации "системный анализ финансового рынка".Также в 2006 окончил Международный университет финансов. Профессиональная карьера: Аналитик, руководитель отдела анализа и отраслевых исследований — Укрсиббанк, 2005-2008; Старший научный сотрудник по кредитам с фиксированным доходом-Renaissance Capital, 2008; Старший аналитик - Astrum Investment Management, 2008-2011 гг.; Специалист отдела продаж долговых инструментов, заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами - Dragon Capital, с 2011.

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